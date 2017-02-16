مصادر بعبدا: أي تمديد بمعزل عن قانون جديد مرفوض جملة وتفصيلا

بدأت بعض الأوساط السياسية منذ الآن تتحدث عن السيناريوهات المحتملة لإجراء الإنتخابات النيابية في الربيع المقبل، وأكثر هذه السيناريوهات تردداً كان احتمال الذهاب الى “تمديد محدود” لبضعة أشهر للمجلس النيابي، بمعزل عن الوصول الى قانون جديد.

الّا انّ معلومات من مصادر بعبدا قالت لصحيفة “الجمهورية”: “إنّ ايّ تمديد تحت مسمّى تمديد تقني لمجلس النواب او تحت ايّ مسمّى آخر، هو مرفوض جملة وتفصيلاً ، فضلاً عن انّ مثل هذا الامر يعني القضاء على الإنتخابات”.

وأوضحت المصادر نفسها، أن “التمديد التقني يُسمّى تقنياً اذا تمّ التوصّل الى قانون إنتخابي، نَصّ عليه بشكل واضح ولفترة قصيرة محددة”.