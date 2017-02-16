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حديث المجتمع
هو الحب في الاحمر… (بقلم فيرا بومنصف)
جنجنيان سيفاجئها وزوجة عون تخطّط… وطورسركيسيان لن يحتفل (بقلم ستيفاني جعجع)
بطلٌ مجهولٌ ومغامراتٌ إستثنائية.. قصّة “مدفع حبيب” والـ”Holiday In” (بقلم ستريدا بعينو)
بالصور: “هاتشيكو”… في ملهى “رينا” (بقلم تشارلي عازار)
Agenda
Agenda
مؤتمر تنموي لمنطقة بيروت برعاية جعجع
الخلوة السنوية لمصلحة رجال الأعمال في “القوات”
العشاء السنوي لـ”القوات” – كفرعبيدا
الذبيحة الإلهية لمركز باريس عن راحة نفس والدة جعجع
محاضرة حول تاريخ “القوات اللبنانية” مع الدكتور أنطوان حبشي
مؤتمر تنموي في الكورة برعاية جعجع
بنك الدم
بنك الدم
السيدة دينيز جرمانوس في حاجة ماسة الى دم من فئة O-
السيدة تريز معلوف بحاجة ماسة الى دم من فئة A-
السيد هاغوب سركيس طرزيان بحاجة ماسة الى دم من أي فئة
وفيات
وفيات
“أربعين” المرحومة سلمى جعجع عمّة الدكتور جعجع
وفاة السيد أديب زخور والد الشهيد ناجي والرفيقين نسيب وإيلي
وفاة السيدة أوديت عرايس والدة الرفاق رودولف وإيلي وبيرتا وكوليت جاد
Lebanese Forces Official Website
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إخترنا لكم
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كاريكاتور الصحف ليوم الخميس 16 شباط 2017