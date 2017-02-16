“التجدد للروم الكاثوليك”: هيئة ادارية جديدة

عقد “التجدد للروم الكاثوليك” جمعية عمومية انتخب خلالها هيئة ادارية جديدة مؤلفة من 12 عضوا لثلاث سنوات.كما تمت المصادقة على التقرير المالي والاداري وموازنة 2017.

بعد ذلك، عقدت الهيئة الادارية اجتماعا ووزعت المهام على النحو التالي:شارل عربيد رئيسا، فادي حبيب سماحه نائبا للرئيس، سليم الخوري أمينا عاما، روجيه زكار أمينا للصندوق والسادة الاعضاء شفيق تابت، د.شارل جزرا، حبيب حسني، بسام ابو زيد، فادي مصري، روني ألفا، فادي جريصاتي، ود.نقولا الحجار.

كذلك، ناقشت الهيئة الجديدة عدداً من المشاريع الانمائية والاقتصادية التي يُخَطّط لِتنفيذِها أهمها مَشروع تأسيس مَرصَد للروم الملكيين الكاثوليك، والدعوة إلى مؤتَمَر ذات بعد وَطَني في بدايَة عام 2018، الى جانب طَرح تَطبيق عصري للهاتِف المَحمول يَهدِف إلى رَبط الإغتراب بالبلديّات.