أبي خليل يستغرب: زيادة طفيفة للتعرفة مقابل تخفيض ساعات المولدات

حول ما أشيع عن رفع تعرفة الكهرباء، قال وزير الطاقة سيزار أبي خليل: “نحضّر خطة لتخفيف فاتورة المواطن وتمرّ بمراحل منها زيادة ساعات التغذية، ما يعني تخفيض ساعات الاعتماد على المولدات. وبالتالي، تصبح الفاتورة الاجمالية التي يدفعها المواطن مخفّضة، وعندما ننتهي من هذه الدراسة سنعرضها على مجلس الوزراء وسنضع الرأي العام في تفاصيلها”.

واستغرب أبي خليل في تصريح إلى صحيفة “الجمهورية”، “كيف تبدأ الإنتقادات والوزارة لم تنجز بعد الدراسة”، موضحاً “انّ الخطة تتضمن زيادة ساعات التغذية وزيادة التعرفة بشكل طفيف، مقابل تخفيض ساعات المولدات، حتى نصل في النهاية الى تغذية الـ24/24 وتكون الفاتورة الإجمالية أقلّ بكثير ممّا يدفعه المواطن حالياً”.