ترامب يشن حملة عنيفة على وكالات المخابرات في بلاده!

شن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في سلسلة تغريدات على حسابه في موقع “تويتر” أمس الأربعاء، هجوما حادا على وكالات المخابرات في بلاده، معتبرا تصرفاتها الأخيرة بمثابة “فضيحة حقيقية”.

وجاءت تغريدات ترامب بعد نشر “نيويورك تايمز”، تقريرا يتحدث عن أن سجلات إتصالات هاتفية ومكالمات تم التنصت عليها، كشفت عن إتصالات بين أعضاء حملته الإنتخابية ومسؤولي مخابرات روس.

وذكرت الصحيفة أن أعضاء في حملة ترامب ومساعدين آخرين له، قاموا بإتصالات متكررة مع مسؤولين كبار في المخابرات الروسية في العام الذي سبق الإنتخابات الرئاسية الأميركية.

لكن ترامب نفى التقرير وشن هجوما مضادا في سلسلة من التغريدات في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء. وقال في تغريدة “التواصل مع روسيا كلام فارغ وهي مجرد محاولة للتستر على الأخطاء الكثيرة التي ارتكبتها حملة (المرشحة الديمقراطية) هيلاري كلينتون الخاسرة”، في إشارة إلى منافسته في انتخابات الرئاسة.

وفي تغريدة أخرى، قال “تعطى المعلومات لـ”نيويورك تايمز” و”واشنطن بوست” الفاشلتين من مجتمع المخابرات (وكالة الأمن القومي ومكتب التحقيقات الاتحادي).. مثل روسيا بالضبط”، مضيفا أن الوضع “خطير للغاية”.

وأضاف: “الفضيحة الحقيقة هنا هي أن المخابرات تقدم المعلومات السرية بشكل غير قانوني وكأنها توزع قطع الحلوى. هذا أمر غير أميركي للغاية”، دون أن يُفصح ما إذا كان قد أمر بأي تحقيق في التسريبات.