توافق تام بين الحريري وجعجع على “المختلط”

أكدت مصادر نيابية بارزة في تيار “المستقبل”، أن هناك توافقاً تاماً بين الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع ، اللذين أثارا اهتمام القيادات السياسية التي حضرت مهرجان ذكرى “14 شباط” بدخولهما معاً إلى قاعة “البيال”، على أن لا مكان للنسبية الكاملة في أي قانون إنتخابات يجري إعداده، لأنهما يؤيدان ويدعمان “القانون المختلط” الذي يزاوج بين النظام الأكثري والنظام النسبي.

وأوضحت المصادر البارزة في “المستقبل” لصحيفة “السياسة” الكويتية، أن الحريري وجعجع يلقيان دعماً من جانب قوى سياسية أخرى، كان آخرها رئيس “اللقاء الديموقراطي” المنئب وليد جنبلاط ، الذي أودع رئيس مجلس النواب نبيه بري أفكاراً تقوم على اعتماد “القانون المختلط” مع استثناءات في الشوف والجبل، لتجنب إحراجه والتضييق عليه في هذه المنطقة، وتالياً للحفاظ على مكانته السياسية والتمثيلية.

وقالت المصادر إن الحريري مستعد لأي قانون، وهو كان واضحاً بإعلانه أنه مع أي قانون، شرط ألا يتسبب بقهر أو عزل لأي من مكونات العيش المشترك وعلى رأسهم حلفاؤنا، لأنه يدرك أن لا مجال لولادة أي قانون، إذا لم يكن مقبولاً من المكونات السياسية في البلد.