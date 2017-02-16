لجنة المال تقر قانون طابع خبير السير واستفادة المتخرجين من حملة الاجازات التعليمية

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، في حضور النواب: أنطوان زهرا، أحمد فتفت، عباس هاشم، فادي الهبر، حسن فضل الله ونبيل دو فريج، المدير العام لوزارة المالية آلان بيفاني والمدير العام لوزارة التربية فادي يرق.

وأقرت اللجنة اقتراح قانون طابع خبير السير، ولا سيما ان خبراء السير لا ينتسبون الى أي مؤسسة رسمية ضامنة وهم خارج اطار أي مؤسسة توفر لهم المساعدات الاجتماعية والاستشفائية، ما يؤمن لهم موردا لا يحمل الخزينة او المكلف اللبناني أي أعباء إضافية.

كما وأقرت اللجنة مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 4072 الرامي الى استفادة حملة الشهادات الجامعية، المعينين في ملاكات المدارس الخاصة للتعليم العام ما قبل الجامعي، او في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي – المديرية العامة للتربية بصفة مدرسين لمرحلتي الروضة والتعليم الأساسي، من الحقوق الممنوحة لحملة الاجازات التعليمية، بما ان المناهج الجديدة للتعليم في لبنان التي أقرها المرسوم رقم 10227 تاريخ 8 أيار 1997، لحظت مواد تعليمية كالمسرح والفنون التشكيلية والموسيقى والاقتصاد والاجتماع والتربية المدنية، وقد تولى تدريس هذه المواد مجازون من كليات الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وكليات العلوم الاقتصادية وإدارة الاعمال ومن معاهد الفنون الجميلة، بينما لا تنص الأنظمة التي ترعى أعمال هذه الوحدات الجامعية في الجامعة اللبنانية على ان شهادة الاجازة التي تمنحها هي إجازة تعليمية.