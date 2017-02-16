مصلحة النقابات في “القوات”: لإيجاد حلول لدعم الخزينة من دون زيادة الضرائب

أعلنت مصلحة النقابات في حزب “القوات اللبنانية” ان الحكومة اللبنانية تسعى لإيجاد موارد جديدة لخزينة الدولة لتأمين النفقات المتوجبة عليها ومن الخطط المطروحة تأمين الأموال من خلال زيادة الضرائب على بعض السلع.

من هنا تدعو مصلحة النقابات في حزب “القوات اللبنانية” الحكومة الوزراء بإعادة النظر في هذا الإقتراح لما له من نتائج عكسية على العجلة الإقتصادية، كما في ظل الوضع المعيشي الصعب لن يستطيع المواطنون تحمّل ضرائب إضافية من أي نوع كانت، بناءً على ذلك تدعو مصلحة النقابات في حزب “القوات اللبنانية” إيجاد حلول أُخرى لدعم الخزينة من خلال محاربة الفساد ووقف الهدر كما جباية الفواتير المتوجبة من جميع المواطنين على كافة الاراضي اللبنانية، والأهم السعي لتعزيز فرص الإستثمار المتأثرة مباشرة بثقة المستثمر بالدولة واستتباب الأمن الذي لا يمكن أن يستقر سوى بحصر السلاح بيد القوى الأمنية الشرعية.