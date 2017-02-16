وفد من “القوات” – طرابلس يزور رئيس بلدية الميناء ويعرض شؤوناً معيشية وأمنية وإنمائية

قام وفد من “القوات اللبنانية” – طرابلس الميناء ومستشار رئيس الحزب للشؤون الخارجية ايلي خوري، بزيارة لرئيس بلدية الميناء عبد القادر علم الدين للإطمئنان على صحته وكانت مناسبة طالب فيها الوفد بإيلاء المنطقة 13 عقارياً في الميناء أهمية قصوى فهي لم تصنف أثرية لتهجير أبنائها وجعلها خالية للبعض ليتملك بأبخس الأسعار.

وشدد الوفد على ضرورة رفع عامل الإستثمار بطريقة مدروسة للسماح لشباب المنطقة بالسكن فوق أهلهم، مشيراً أيضاً الى أن تسيير دوريات راجلة داخل الأحياء يعيد الشعور بالأمان.

وإذ لفت الى شارع يعقوب لبان كان الشريان الأساس للسياحة في الميناء، تمنى الحضور على الرئيس تحفيز المستثمرين وأصحاب المحلات لإعادة إفتتاح محالهم ومعها إعادة الحياة السياحية إلى المدينة.