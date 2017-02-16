إدارة ترامب “تُصعّد” إجراءات السفر: تجّنب التوجّه الى لبنان

في ظل الاجراءات الاميركية التي تتّخذها الادارة الجديدة برئاسة الرئيس دونالد ترامب تجاه المهاجرين اليها، دعت وزارة الخارجية الأميركية مواطنيها “إلى عدم السفر إلى لبنان بسبب تهديدات الإرهاب والاشتباكات المسلّحة والخطف، وتفشي العنف، ولا سيما قرب حدود لبنان مع سوريا وإسرائيل”، في اجراء هو الاوّل في عهد وزير الخارجية الأميركي الجديد ريكس تيلرسون تجاه لبنان.

وفي التفاصيل، فإن البيان الذي حصلت “المركزية” على نسخة منه تشير فيه الخارجية الاميركية “الى احتمال الموت او الاصابة في لبنان جرّاء اعتداءات وتفجيرات ارهابية تقوم بها مجموعات متطرفة بما فيها تلك الواردة ضمن لائحة الارهاب الاميركية، وذكر البيان بالاسم “حزب الله” و”داعش” و”النصرة” و”حماس” و”كتائب عبدالله عزام”.

وفي حين عدد البيان الحوادث التي حصلت في لبنان منذ البيان الاخير للخارجية الاميركية في عهد الرئيس باراك اوباما في اواخر تموز الماضي، اشار الى “ان الرعايا الاميركيين كانوا مستهدفين في الاعتداءات الارهابية التي حصلت في لبنان في الماضي”، معتبراً “ان التهديد من قبل الجماعات المناهضة للغرب ما يزال قائماً”.

وتلفت الخارجية الى “ان الادارة الاميركية لا يمكنها ضمان حماية المواطنين الاميركيين من اي عمل عنفي مفاجئ قد يحدث في اي لحظة في لبنان”.

وفي حين تساءلت اوساط حكومية عبر “المركزية” عن “توقيت البيان”، اكد مصدر دبلوماسي لبناني لـ “المركزية” “ان هذا القرار لا يندرج في سياق منع السفر بل اجراء روتيني تقوم بتحديثه الخارجية الاميركية في شكل دوري للائحة دول يُفضّل عدم التوجه اليها”، عازياً هذا الطلب الى “ما وصفته الخارجية بـ”الاشتباكات المسلّحة وعمليات الخطف، وتفشي العنف، لا سيما قرب حدود لبنان مع سوريا واسرائيل”.

الا ان المصدر نفسه وصف القرار بتجنّب التوجّه الى المناطق قرب الحدود مع فلسطين المحتلة بـ “غير المُبرر”، اذ ان الامن مستتب نسبياً على الحدود هناك، وتحديداً ما يُعرف بشمالي اسرائيل، وهذا ما تؤكده تقارير الامين العام للامم المتحدة، كذلك فان الجيش يقوم بواجبه في شكل جيّد في المناطق التي ينتشر فيها على الحدود الشرقية مع سوريا ويتصدّى للمجموعات الارهابية”.

واوضح المصدر “ان تعميم تجنّب السفر الى لبنان “سابقة” بعدما درجت الخارجية في العهد السابق للادارة الاميركية ان تذكّر بالمناطق التي يفضّل تفادي التوجه اليها”، معتبرةً “ان ادارة الرئيس ترامب وبحسب ما جاء في بيان التحذير “تصعّد” اجراءاتها”، الا انها لفتت في المقابل الى “ان هذه التدابير لا تتخذ طابع الشدة ولا يعدو البيان كونه تنبيها، لا سيما ان الدول الصديقة للبنان تقدّر عاليا جهوده العسكرية والاستخباراتية في كشف المخططات الارهابية ومنع وقوعها، كما حصل اخيراً بحيث افشلت القوى الامنية عملية “الكوستا” في الحمرا وتلك التي كانت ستنفذ في وسط بيروت بعدما ضُبط المخططون لها واوقف عدد منهم”.