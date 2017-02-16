حمادة: النسبية تقود إلى هيمنة الفريق المسلح

إعتبر وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة “أن النسبية كما يُطلب فرضها على النظام الإنتخابي اللبناني، هي خير يراد منها باطل، لأنها في الظروف الحالية وفي وجود سلاح غير شرعي على مستوى البلد بأسره، ستؤدي حتماً إلى هيمنة فريق معين، أي الفريق المسلح، على نتائج الإنتخابات، وبالتالي على الأكثرية في المجلس النيابي المقبل”.

وأكد حمادة في حديث إلى صحيفة “السياسة” الكويتية، أنه “لا تزال هناك عقبات كثيرة حتى الآن أمام اعتماد قانون جديد للإنتخابات النيابية، ولو كان الاتجاه الغالب هو صيغة مختلطة بين النسبية والأكثري”.

وأشار إلى أن مواقف رئيس الحكومة سعد الحريري في ذكرى “14 شباط”، أكدت أن الرجل لم يتزحزح عن مبادئه وثوابته الأساسية والتي تتعلق بالمحكمة الدولية واقتناء السلاح غير الشرعي في لبنان واستعماله خارجه، وبالتالي فهو يؤكد بذلك أن الستراتيجية لم تتغير ولو تعدل التكتيك لأغراض تتعلق بالسلم الأهلي في لبنان والحفاظ على حد أدنى من التوافق الداخلي.

ولفت حمادة إلى أن ما صدر من تصويبات حيال ما أعلنه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بشأن سلاح “حزب الله”، “خفف من وطأته، علماً أن ما قيل، اعتُبر خارج خطاب القسم وخارج البيان الوزاري، إن لم نقل خارج الدستور”.