إلى الفقيدة الغالية ماري حبيب الخوري جعجع (والدة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع)

وداعا أمي

أقولها بكل فخر

وأنت لا تعرفين وجهي

بل تعرفين ثيابي

وتعرفين قبعتى

وتعرفين رايتي

وتعرفين أحلامي

أم لكل مناضل أنت

لكل شهيد لكل رفيق

تختصرين كل الامهات أنت

وأنت أجملهن يا صانعة الرجال الرجال

ننحني إجلالا لكل دقيقة من نضالك الطويل

لكل دقيقة انتظرت فيها ابنك ليعود من ساحات الشرف وقلبك يئن خوفا هل سيعود علما مطويا يحمله الرفاق يطرقون ذاك الباب الذي خرج منه ومن بين يديك مناضلا مؤمنا بقضية مقدسة, أم سيعود واقفا على قدميه التي لم تركع سوى للخالق وقديسيه.

لكل دقيقة من الاحد عشر عاما إنتظرت فيها ابنك كي يعود من بين انياب الإحتلال السوداء وهو يناضل بكل ما زرعت فيه من صلابة الأرز وعنفوان السنديان بوجه الحديد والنار وظلم الجلاد وقلبك يخفق بعذاب الارض بأسرها

لكل دقيقة من نضالك نهديها من وجداننا صلاة تتمسك بطرف ثوبك تمسح الغيوم خلفك وانت في طريقك إلى حضرة الأب.

مروان صادر

رئيس الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية

مقاطعة اميركا الشمالية