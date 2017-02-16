عون يستعد لزيارة الفاتيكان والكويت قريبا

يستعدّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لزيارة قريبة الى الفاتيكان للقاء البابا فرنسيس، والكويت تلبية لدعوة من أميرها الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ، وذلك في سياق الزيارات الخارجية التي قرّر تلبيتها، وقادَته أخيراً الى كل من القاهرة وعمان اللتين عاد منهما بجعبة ملأى بالحرص على لبنان، والتضامن الكليّ مع هذا البلد، الذي قدّمه عون من على المنبرين المصري والاردني في موقع المُشخِّص للخطر الذي يتهدّد كل العرب والمتمثّل بالارهاب الذي يعصف بهم، وفي موقع الحريص على بناء الجسور بين الدول العربية ونزع فتائل التفجير التي زرعها الارهاب في مجتمعاتهم.

واذا كانت أوساط عون ، كما نقلت صحيفة “الجمهورية”، تعكس إرتياحه لنتائج الزيارتين، إلّا انّ الرهان الأساس بالنسبة إليه يبقى على أن يَستشعِر العرب بحجم الخطر المُحدق ويسلكوا طريق تحصين المجتمعات العربية والنأي بها عن العواصف الإرهابية، وأولى الخطوات في هذا الاتجاه تكمن في سلوك باب الحلول السياسية في الاماكن المشتعلة، لأنّ الحريق، إن استمر، فإنه سيكون عابراً للحدود وقد لا يسلم منه أيّ متفرّج عليه.

على انّ المقاربات الداخلية للموقف الرئاسي هذا جاءت متناغمة معه في تشخيص الخطر الإرهابي وتهديده للمجتمعات، وللبنان بالدرجة الاولى. الّا انّ تَردّدات موقفه حول سلاح “حزب الله” وضرورته التي أشار اليها، قسّمت المكونات السياسية بين فريق مرحّب نزل عليه كلام الرئيس برداً وسلاماً، وفي مقدمه “حزب الله” وحلفاؤه، وبين فريق بَدا مُستفَزّاً بهذا الموقف.

وقد عبّرت عن ذلك المواقف الإنتقادية او الاحتجاجية التي أطلقها بعض مكونات “14 آذار” حيال هذه “الغلطة”، وكان لافتاً للانتباه في هذا السياق، حرص رئيس الحكومة في خطاب “البيال” أمس الاول، على إظهار التمايُز بالموقف عن رئيس الجمهورية، وإعلان ما يشبه “الإعتراض الناعم” على هذا الموقف بتأكيده الثبات على موقفه الإعتراضي حيال سلاح “حزب الله” الذي ما يزال يشكل مادة خلافية بين اللبنانيين.