موسى: على أمل أن يفتح موقف جنبلاط أفقاً جديداً في النقاش بشأن قانون الانتخاب

شدد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى على أهمية إقرار الموازنة بعد الغياب الطويل، لافتاً الى ان الاشكالية تكمن بالبنود المتعلقة بزيادة الضرائب، وتلك المتصلة بفصل سلسلة الرتب والرواتب وتأمين مواردها بشكل مستقل.

ورأى ان احداً لا يمكنه تحمل ضرائب كبيرة نتيجة الوضع الاقتصادي، ولا بد من أن تكون هناك قدرة على التعاطي مع الهدر في الدولة لتأمين واردات للخزينة، رامياً الكرة في ملعب الحكومة التي عليها وضع الهيكلية.

وفي شأن قانون الانتخاب، أوضح موسى في حديث لإذاعة “صوت لبنان – الضبية” أن هناك تطوراً بارزاً في موقف جنبلاط مع قبوله بشيء من النسبية، آملاً بأن تفتح أفقاً جديداً في النقاش بين الأطراف لإقرار القانون الانتخابي العتيد.