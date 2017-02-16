توسُّع التحالف من أجل الشباب لمواجهة البطالة في الشرق الأوسط

عقد التحالف من أجل الشباب؛ وهو مبادرة أطلقتها نستله الشرق الأوسط لكي تجمع بين شركات ومؤسسات بإمكانها مساعدة الشباب في المنطقة على تعزيز مهاراتهم وتطوير مساراتهم الوظيفية؛ شراكةً مع الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في الإمارات العربية المتحدة، وتوسّع ليشمل Emaar Properties وENGIE وLinkedIn وL’Oreal وMohebi LogisticsوNielsen وPublicis Middle East والجامعة الأميركية في دبي– وذلك بهدف التأثير إيجابياً على 50 ألف شاب وشابة من خلال برامج للتدريب والتدريب المهني والمشورة الوظيفية، بالإضافة إلى توظيف 3000 منهم في المؤسسات المشاركة في التحالف بحلول العام 2020.

تم الإعلان عن هذا التوسّع خلال مؤتمر شبابي عُقد بالتنسيق مع عددٍ من الجامعات الرائدة في الجامعة الاميركية في دبي. وترافق هذا الإعلان مع تعهّد قدّمته الشركات المعنية بالالتزام بنشاطات جماعية وتطوير مبادرات فردية باتجاه الشباب وتوطيد التعاون في ما بينها.

شارك في هذا المؤتمر أكثر من 50 متخصصاً من الشركات المشاركة التي عقدت بدورها ورشاً تدريبية لأكثر من 100 طالب، كما شاركت الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة موضحة سعيها تجاه الشباب الإماراتي بكلمة سعادة / خالد عيسي المدفع الأمين العام المساعد بالهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة رئيس اللجنة الشبابية الخليجية الذي أشار بدور الشراكة مع القطاع الخاص في تعزيز مكانة الشباب في نهضة الامم وعقب على اهمية اشراك القطاع الخاص والحكومي لصالح الشباب من منطلق تعزيز مكانتهم في المجتمع وقال للمناسبة “من المهم أن يتعاون القطاع الخاصة مع القطاع العام والمؤسسات لإحداث فرق في الحياة المهنية لهؤلاء الشباب”.

خلال افتتاحه اللقاء ومشاركته في جلسات الحوار مع الطلاب، قال الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة نستله الشرق الأوسط إيف منجارد: ” نعرف إنطلاقاً من خبرتنا في دول أخرى بأنه يمكن لجهودنا أن تحقق أثراً اجتماعياً أكبر من خلال إقامة الشراكات والتعاون” مضيفاً: “نحن مسرورون لان هدفنا، وهو جمع أكير عدد من الشركات للمساهمة في دعم الشباب، يصبح أكثر واقعية يوماً بعد يوم”.

وتخلل هذا المؤتمر جلسة حوارية ضمت مديرة الموارد البشرية في نستله الشرق الاوسط كريستين غيري، مدير الموارد البشرية في Nielson تسيتسي مابيزا، مدير العلاقات مع الحكومة والأمرتة في EMAAR حمد إغداني، ومديرة الحفاظ على الطلاب والنجاح، والمساعدة الخاصة لنائب الرئيسي التنفيذي للجامعة الأميركية في دبي تالا مخلوف.

شملت ورش العمل جلسة بعنوان “تدريب تحضير السيرة الذاتية” CV Clinic بمشاركة نستله وENGIE وNielson وL’Oreal؛ كما تخللها تقديم إرشادات للمقابلات الوظيفية من نستله؛ بالإضافة إلى نشاط “أتقن صفحتك” Rock Your Profile من LinkedIn وتقييم نموذج القيادة من إعداد شركة HR 90 degrees.

تدخل الجهود التي تبذلها نستله في إطار التزام الشركة بـ”تعزيز المزيد من الفرص لبدء وتطوير مسيرة الشباب المهنية”، وهو التزام نُشر في أول تقرير “نستله في المجتمع” لمنطقة الشرق الأوسط في العام 2015.

يمكن للشركات الإنضمام الى التحالف عبر إتاحة الفرصة أمام الشباب وتقديم برامج التدريب، التدريب الوظيفي والنصائح الوظيفية. لمزيد من المعلومات، يمكن للجهات المهتمة إرسال بريد إلكتروني على العنوان التالي: [email protected]

نبذة عن التحالف من أجل الشباب:

إنّ التحالف من أجل الشباب هو حركة مُوجهة نحو الأعمال تهدف إلى تعزيز الانتقال السلس لشباب الشرق الأوسط من مرحلة التعلّم إلى مرحلة التوظيف. يسعى التحالف من أجل الشباب إلى أن يكون عامل تغيير من خلال تشارك المعرفة والخبرات لتخطي العقبات المحلية في وجه توظيف الشباب.

يقوم التحالف على أربعة أسس ألا وهي توظيف الشباب ودعمهم وتأمين المهارات لهم وعقد الشراكات مع شركات تدعم الأهداف نفسها.

يتم تشجيع أعضاء التحالف من أجل الشباب على بذل جهودٍ بهدف:

 تأمين تدريب ذات نوعية عالية ومناصب في مجال التدريب التوظيفي بالإضافة إلى برامج تسهّل تنقّل اليد العاملة

 مشاركة التحالف والشركات الأعضاء في تعزيز استعداد الشباب لبرامج العمل (المشورة الوظيفية،

عيادات السيرة الذاتية، ومحاكاة المقابلات الوظيفية…) بتنسيق وثيق مع مؤسسات تعليمية ومنظمات شبابية

 تشارك المعرفة والخبرات مع موردي التعليم والهيئات على كافة المستويات ومنظمات الأعمال والجمعيات الشبابية.