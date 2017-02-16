مقدمات نشرات الأخبار المسائية الخميس 16/2/2017

* نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”:

فيما أنهى الرئيس الايراني حسن روحاني زيارتين لمسقط والكويت أطلق الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مواقف ضد السعودية والامارات العربية متناولا الحرب في اليمن ومشيرا إلى دخول اسرائيل في هذه الحرب ومتناولا أيضا الوضع في البحرين ومهاجما ملكها والقوات السعودية فيها.

وبرز في كلام السيد نصر الله تحذيره اسرائيل ودعوته الى تفكيك مفاعل ديمونا النووي. ولبنانيا اشاد السيد نصر الله بموقف رئيس الجمهورية من المقاومة وحمايتها في وقت قال الرئيس عون ان سلاح حزب الله خاضع للاستراتيجية الدفاعية.

ووسط كلام السيد نصر الله تحذير اميركي من الوضع في لبنان ودعوة الخارجية مواطنيها الى عدم التوجه الى هذا البلد ورعاياها الى تجنب لبنان والمنطقة من دون اعطاء تفسيرات لذلك سوى المخاوف من الارهاب.

محليا يستأنف مجلس الوزراء غدا درس مشروع الموازنة العامة وهو سيعقد الاسبوع المقبل ثلاث جلسات في الاطار نفسه. وفي مستهل جلسته غدا يبحث مجلس الوزراء في جدول اعمال قصير.

وفي المنطقة جهود روسية تحضيرا لمؤتمر جنيف الاسبوع المقبل عن طريق تثبيت وقف اطلاق النار في سوريا وهو ما بحث في اجتماع استانة اليوم بحضور خبراء من النظام والمعارضة.

==============================

* مقدمة نشرة أخبار الـ”mtv”:

ذكرى الشهداء القادة في حزب الله زعزع السيد حسن نصر الله مداميك الثقة التي بناها الرئيس ميشال عون في سفراته العربية، فنصر الله لم يكتف بتهديد اسرائيل من خزانات الامونيا الى مفاعل ديمونا وهو الخطاب الذي يسلم الرئيس عون انه علة وجود حزب الله وعدة شغله، بل تعداه مهاجما السعودية والامارات في نقض واضح لاتفاقه غير المكتوب مع الرئيس بعدم مهاجمتهما، علما بأن عون انطلق منه ليطمئنهما علهما تخففان قيودهما على الاستثمارات وسفر رعاياهما الى لبنان.

كان نصر الله تجاوز في خطابه الثلاثية الذهبية مصدر قوته واستعاض عنها برباعية مكونة من قوة الحزب، قوة بيئته، الجيش ورئيس الجمهورية.

تزامن التصعيد مع دعوة ادارة ترامب رعاياها الى تجنب السفر الى لبنان مسمية حزب الله ضمن المنظمات الارهابية التي تهددهم.

في الاثناء البحث قائم في موازنة توائم بين حاجة الدولة للمال وعدم كسر ظهر فريقي الانتاج.

في قانون الانتخاب درست لجنة عونية قواتية الاربعاء في الخارجية قانونا يجمع النبسي والاكثري ويعتمد معيارا واحدا.

===============================

* مقدمة نشرة أخبار “الجديد”:

وعد سادة النصر تراكمت وعود للآتي من الحروب مع إسرائيل خبأها الأمين العام للمفاجآت السيد حسن نصرالله وهذه المرة فك نصرالله رموزا جاءت بطعم الامونيا وديمونا.. ونظر السيد إلى عمق البحر لتقع عينه العسكرية على سفينة تحمل ما يعادل خمس قنابل نووية وسأل: تحت أي موج ستخبأونها؟ ونصح الأمين العام لحزب الله عدوه بتفكيك مفاعل ديمونا معلنا أن لديه ما يخفيه.. وما سيغير أي مسار حرب مقبلة أو حماقة سترتكبها إسرائيل واستشرف نصرالله عدوانا إسرائيليا من خلال خطة كانت موضوعة تسحب أميركا ترامب إلى ورطة الحرب وإعطاء الإذن لإسرائيل بشن حرب على لبنان لتصفية حزب الله وإذ تحدث نصرالله عن نزاع بين القيادة الفردية وقيادة المؤسسة في أميركا وما سماه “النتوعة”.. فإن قناة الجديد تضيف إلى هذه الخطة بعضا من تفاصيلها الموثقة.. حيث كانت تقوم على مذكرة وضعها مستشار الأمن القومي المستقيل مايكل فلين.. الذي بنى اتفاقية مع رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو..الذي بدوره كان يعتزم الاقتراح على ترامب وفق الخطة توجيه ضربة إلى حزب الله وجر أميركا إلى نزاع تتجنبه مرحليا لما له من تبعات في المواجهة مع روسيا حتى مع إغراءات فلين بأن الحزب هو نقطة ضعف إيران. سقط مستشار الأمن القومي وارتفعت حوله إشارة “فلين غيت” قبل أن يحقق طموحه وقبل يومين من وصول نتنياهو إلى واشنطن ومن عطل هذه الخطة بين نتنياهو والأمن القومي الأميركي هو صراع الأجهزة الأميركية نفسها وإدارات استخباراتية ذهبت نحو “الاستخارة” فوجدت أن المعركة في غير أوانها علما أن أدوات الدعم العربية سياسيا وماليا كانت على أتم الجاهزية بغطاء لن تجد له إسرائيل ظروفا أفضل وهذا ما أشار إليه نصرالله عندما سدد إلى العرب عبارات ليس أقلها “شوية شرف.. شوية شئمة.. شهامة”.. حيث لم يجد نتنياهو أحدا من العرب يرد عليه ويقول له “أنت كاذب ولست بصديق لنا”… والتطبيع والرقص على حافة العلاقة بإسرائيل استوجب من نصرالله تقديرا لدور استثنائي يضطلع به الرئيس ميشال عون.. الذي أزعج الجامعة العربية عندما حدثهم عن القدس وفلسطين والمقدسات.. وأزعج آخرين عندما ثمن دور سلاح المقاومة لكن “على من تقرأ مزاميرك يا داود”؟

===============================

* مقدمة نشرة أخبار الـ”NBN”:

انتظار لبناني لاستيلاد قانون انتخابي في ظل تفاؤل عكسه تكتل التغيير والاصلاح اليوم بحديثه عن طرح متقدم يوافق بين الصيغتين الأكثرية والنسبية بمعيار واحد. سرية تحيط بتفاصيل الطرح بعد أفكار تقدمية اشتراكية، بينما كان حزب الكتائب يدفع باتجاه الدوائر الصغرى ومجلس نيابي لسنتين لصياغة قانون انتخابي عصري كما بدا في كلام الرئيس امين الجميل.

الكلام الاستراتيجي كان في رسائل الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، مواقف تحذيرية للعدو الاسرائيلي اطلقها السيد حسن نصرالله ردا على تهويل الاسرائيليين بوصفه سيناريوهات الحرب على لبنان. المقاومة في اعلى الجهوزية وستفاجئ العدو بما تخفيه لأنه يغير مسار اي حرب ملمحا الى مفاعل ديمونا النووي.

في الداخل لا تزال القناة المسماة بالجديد تمعن وتمارس التضليل والخبث بحق قضية الامام الصدر متسترة خلف شعارات مزيفة باسم الحرية والديمقراطية. بالامس، استعانوا في مقدمة أخبارهم بكل معاجم اللغة العربية للتنصل مما اقترفوه بحق قضية الامام، وصوروا ما جرى وكأنه ضرب للحريات. عن اي حريات يتحدثون؟ هل اصبح شتم الناس والاعتداء على الشرفاء حرية؟ أم تجاوز لكل الأخلاق والقوانين وأصول المهنة؟ كفى تلونا بين ليلة وليلة وزمن وزمن، كفى متاجرة باسم الحريات، منبركم تحول الى خناجر تطعن يوميا بالشرفاء من ابناء أمل وأبناء الامام الصدر الذين ضحوا من أجل الوطن وقدموا الشهيد تلو الشهيد من أجل لبنان، كل لبنان، وهذا ليس بغريب عليكم، فسجلكم حافل بالطعن والغدر. هذه القضية حضرت اليوم في بعبدا بين رئيس الجمهورية والمجلس الوطني للاعلام، فأكد الرئيس ميشال عون أنه لن يقبل في عهده بخرق القوانين والأنظمة.

نقيب الصحافة عوني الكعكي كتب، فعبر عن مسيرة قناة امتهنت الاعتداءات على القامات.

==============================

* مقدمة نشرة أخبار “المنار”:

لسادة النصر يجدد العهد، ومن ذكراهم يصدق الوعد، ومعهم يعيد سيد المقاومة تثبيت المعادلة..

بعزم الدم المقدم على طريق النصر الأكيد، من فلسطين الى كل ساحات المستضعفين، أطل الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله على محطات عدة بالمناسبة:

فلسطين اولاها، وأرضها التي بنيت عليها المستوطنات وخزانات الامونيا والنووي من المفاعلات، ستحرق الصهاينة جيشا ومستوطنين. وما يثيرونه من حرب نفسية ضد اللبنانيين والفلسطينيين، رد عليه السيد بحرب نووية من صنع الاسرائيليين.. عليكم تفكيك المفاعل النووي في ديمونا قال السيد نصر الله، بعد ان اقررتم بتفكيك خزانات حيفا للامونيا، فمفاعلكم بات سلاحا جديدا للمقاومة في اي حرب مقبلة، وما ستفاجأون به وما نخفيه، يمكن ان يغير مسار اي حرب تقدمون عليها..

القادم من ايام فلسطينية بعد اللقاءات الاميركية الاسرائيلية يؤكد وفاة المسارات التفاوضية بحسب السيد نصر الله، فسقوط الاقنعة امر مهم، وكذلك سقوط المنافقين الذين كذبوا على فلسطين لعشرات السنين. ليبقى لها ولشعبها خيار المقاومين، صناع الانتصارات الحاسمة التي ستغير وجه المنطقة..

وفي المنطقة شعب بحريني مظلوم يقتل ابناؤه ويعتقل قادته ذكر السيد نصر الله العالم، وآخر يمني يقتل بعدوان سعودي اميركي اسرائيلي، فالمعطيات الحسية تؤكد ان اسرائيل شريكة ماديا في العدوان على اليمن.

وبالمعطيات الحسية والميدانية فاننا على ابواب الانتصار على المشروع الاميركي السعودي الاسرائيلي الذي اسمه داعش والجماعات التكفيرية كما حسم الامين العام لحزب الله. وعندما نتحدث عن هذا الانتصار الى جانب السوريين، نقول ان الشهداء هم سادة هذا النصر، أكد السيد نصر الله..

=============================

* مقدمة نشرة أخبار الـ”OTV”:

خمسة أيام فقط، في 21 شباط الحالي، يصير من المؤكد أن لا انتخابات نيابية قبل رمضان. بحيث يصبح مستحيلا إجراؤها قبل 21 أيار… على قاعدة أن تسعين يوما يجب أن تفصل بين صدور الدعوة وحصول الانتخاب… وبعد 33 يوما فقط، تدخل البلاد المحذور والمحظور النيابيين. بحيث يصير مستحيلا إجراء الانتخابات قبل نهاية ولاية البرلمان الممدد لنفسه مرتين، في 20 حزيران المقبل… إلا… إذا اقتنع البعض في لحظة ما، بأن قانون الانتخاب هو لمعرفة النتائج بعد الاقتراع لا قبله… وأن العلم والمنطق والحساب والتجارب كلها تؤكد، أن الأكثري أكثر إلغاء… والنسبية أكثر ديمقراطية… في هذه الأثناء، يتابع العهد الجديد محاولة إعادة لملمة الدولة وبناء ركائزها: مشروع موازنة للمرة الأولى منذ 12 عاما… غاز ونفط، بدأت اسرائيل تكتب عن مخاطرهما عليها، بعد عقود على دفنهما في قعر بحرنا… علاقات خارجية متحركة وفاعلة، على قاعدة الاحترام والسيادة، والتعاون والريادة… وصولا إلى تطلع بيروت إلى دور إقليمي حلمت به منذ نصف قرن، قبل أن تقتله الحروب والفتن التي ذرت قرونها في قلب الوطن وخواصره… الشرط المؤسس لكل ذلك، هو أن يقوم كل مسؤول بدوره. فلا يصير القاضي ميليشياويا… ولا الأمني بلطجيا… ولا رجل الدين نجما تلفزيونيا في النهار، وجلادا لأطفاله في الليل… كما اشتبه في حالة رجل الدين هذا… من هو؟ وما هي تهمته؟

============================

* مقدمة نشرة أخبار “المستقبل”:

هناك من لا يريد للبنان الهدوء. وإذا لم يجد معركة، يخترع معارك وهمية، يقررها وحده، ويجعل اللبنانيين كلهم يدفعون ثمنها، دون استثناء. تارة بحجة حماية مقام في هذه الدولة، وطورا بحجة الدفاع عن شعب في دولة أخرى، وفي أحيان كثيرة ليقول إن قرار الحرب والسلم، ورقابنا جميعا، مصيرها في يده، وفي يده فقط.

هذا ما يخرج به من استمع إلى كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، الذي لم يترك بلدا عربيا إلا وهاجمه. بدأ بالمملكة العربية السعودية، التي لم تبردْ بعد محركات الطائرة الرئاسية التي أقلت منها وإليها رئيس الجمهورية ميشال عون، معرجا على اليمن والبحرين، كعادته في التدخل بشؤون دول أخرى، وصولا إلى الإمارات، التي يهاجمها على غير عادة. واتهم العرب بالتحالف مع إسرائيل، من دون سبب.

نصر الله لم يكتف بتهديد الدول العربية، بل أعاد أجواء الحرب مع إسرائيل بإعلانه تهديد مفاعل ديمونا النووي الإسرائيلي، على وقع التوتر الأميركي الإيراني. وهل يوجد أكثر دلالة من توتير لبنان مع جيرانه وأشقائه العرب، واتهام العرب بالعمالة وإعادة توجيه السهام باتجاه دول الخليج، على مسافة اقل من ثمانية واربعين ساعة على عودة رئيس الجمهورية من بلدين عربيين؟

كأن مهلة المئة يوم للعهد قد انتهت، وقد بدأ الحصار. فالتوتر والتهديد بالحرب يلغي كل مفاعيل الهدوء التي شاعت، ويخيف السواح، والمستثمرين، ويجعل لبنان مجددا في مهب الرياح الدولية، والغيوم الأميركية الإيرانية التي يريد لها نصر الله أن تمطر في بيروت.

==============================

* مقدمة نشرة أخبار الـ”LBCI”:

يقال من فتح مدرسة أقفل سجنا، هذا في المطلق، أما في لبنان فمن يفتح سجنا بـ 60 مليون دولار فإنه يقفل الطريق على الكثير من المنشآت، في بلد ال70 مليار دولار دينا، وفي بلد يفتش عن فلس الأرملة لتركيب موازنة غائبة منذ 12 عاما، تفتح الخزينة بسخاء لإنشاء 6 سجون بينها سجن مجدليا بتكلفة 60 مليون دولار من دون سعر الارض التي ستقدم من الدولة. وحين نصل الى السجون الخمسة المتبقية يكون المبلغ قد تضاعف ربما 5 مرات، وفي وقت يجري فيه السخاء على السجون بمبالغ باهظة يتم التفتيش عن أموال لتغطية الطبابة للعسكريين في قوى الأمن الداخلي وفي الجمارك، ما يطرح السؤال: كيف تتوافر الأموال بملايين الدولارات حين يتعلق الأمر بمجلس الإنماء والاعمار وببعض الشركات المدللة، وكيف يبدأ “النق” على عدم توافر الاموال حين يتعلق الامر بالطبابة والاستشفاء؟ وكأن هناك خزينتين، خزينة ملأى مخصصة للمتعهدين، والثانية فارغة مخصصة للطبابة والإستشفاء. يأتي التقاذف بملايين الدولارات في وقت تترنح الموازنة تحت ضربات الضرائب التي بسببها تسير أرقام الخزينة بين الألغام.

ولكن قبل كل هذه التفاصيل نتوقف عند جريمة في حومين التحتا في النبطية، هي جريمة أخلاقية وجنسية مجرموها شيخ وأفراد عائلته.