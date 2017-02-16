اعتقال امرأة ثانية في قضية اغتيال أخ زعيم كوريا الشمالية

أعلنت الشرطة الماليزية توقيف امرأة ثانية يشتبه بضلوعها في عملية اغتيال الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون الثلثاء في كولالمبور.

وكانت الشرطة قد أوقفت الأربعاء امرأة أولى تحمل جواز سفر فيتنامياً في مطار كوالالمبور الدولي حيث قتل أخ كيم جونغ بعدما هاجمته امرأتان أفيد بأنهما رشقتاه بسائل على وجهه في قاعة المغادرة.

وأكد قائد الشرطة الماليزية الجنرال خالد أبو بكر اعتقال مشتبه بها ثانية لوكالة برناما الوطنية، بعد عملية الاغتيال التي تظهر بحسب سيول “وحشية وغير انسانية” نظام بيونغ يانغ.

وستمثل المشتبه بها الأولى دوان ثي هوونغ البالغة من العمر 28 عاماً صباح الخميس أمام محكمة في العاصمة الماليزية.

وقال مسؤولون في الاستخبارات الكورية الجنوبية أن كيم قتل بالسمّ بأيدي عناصر من كوريا الشمالية في مطار العاصمة الماليزية فيما كان يستعد للتوجه إلى ماكاو حيث يعيش في المنفى منذ سنوات.

وأظهرت صور التقطتها كاميرات المراقبة في المطار وعرضها الإعلام الماليزي امرأة آسيوية ترتدي قميصاً كتبت على مقدمته ثلاثة احرف بالانكليزية.