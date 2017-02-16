“التغيير والإصلاح”: هناك طرح مقدم يوافق بين الاكثري والنسبي بمعيار واحد

اشار وزير العدل سليم جريصاتي الى ان تكتل “التغيير والاصلاح” الى ان اقرار الموازنة ضروري والاجتماعات في الحكومة على قدم وساق، بعد عدم وجود موازنة لمدة 12 سنة، وستكون مناسبة لتصحيح اداء المالية العامة مع تخفيض الطموحات والانفاق غير المجدي في موازنة 2017، والطموحات ستضمنها موازنة 2018 والتي نحن على مشارفها.

وبعد اجتماع تكتل “التغيير والاصلاح” الاسبوعي، اكد جريصاتي ان قانون الستين لم يعد يصلح لانه نقيض اتفاق الطائف، وقانون الانتخاب اولوية لانه اساس لاعادة تنظيم السلطة وصار لزاما ان تكون السلطة التشريعية متوافقة احكام الميثاق والدستور نشأة واداء، وثمة طرح متقدم عكس التشاؤم حاليا يوافق بين الاكثري والنسبي بمعيار واحد، ونحن بإنتظار الاجوبة الناجعة على هذا الطرح.

واعلن ان “التيار” يعقد مؤتمر البلديات الذي يمثل الانماء البلدي، ومتحرك هو التيار على صعيد الانماء المتوازن وحقوق البلديات، ونحن على مشارف اقرار قانون اللامركزية.