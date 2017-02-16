اسرار الصحف ليوم الخميس 16 شباط 2017

أسرار الآلهة

تجاهلت محطة “المنار” تجاهلاً كاملاً إحياء ذكرى اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه، كما تجاهلت محطة “NBN” وقائع ما حصل أمام مبنى قناة “الجديد”.

تحاول أحزاب إقناع مرشحين مستقلين بالانضمام إليها إذا أرادوا الاحتفاظ بمقاعدهم النيابية في المجلس المقبل.

سُجّل غياب رئيس بلدية جبيل عن استقبال الوزيرجبران باسيل في زيارته للمدينة.

هلّل مناوئو الرئيس الحريري لوجود الوزير جريصاتي في ذكرى الرئيس رفيق الحريري وهو “المعارض للمحكمة” عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

***********************************

يقال

إنّ مواكبين لحراك الإدارة الأميركية الجديدة لاحظوا أن أركان هذه الإدارة لم يكوّنوا تصوّراً واضحاً لكيفية التعامل مع الملف السوري حتى اليوم.

***********************************

أسرار الجمهورية

يُواجه أحد التيارات مشاكل في اختيار مرشحيه نتيجة التضارب بين الآلية التي وضعها والواقع على الأرض.

قرّرت شخصية شمالية بارزة خلال قيامها بتشكيل لائحة في عكار إستبعاد إسم نائب حالي معارض عن لائحته.

خلال زيارة مجاملة قام بها قطب سياسي لمسؤول كبير شكا القطب المذكور ممّا سمّاه «الضغط النفسي» الذي يتعرّض له مِن أحد المراجع.

***********************************

اسرار اللواء

لغز

تستعد مجموعة من الأحزاب لاتخاذ إجراءات تنظيمية بما يتلاءم مع مرحلة ما قبل وبعد إجراءات الانتخابات النيابية.

غمز

تشعر منطقة شوفية بالتهميش إذا ضم قضاء الشوف إلى قضاء عاليه.

همس

اهتمت دوائر غربية بمعلومات عن زيارات متبادلة تجري بين بيروت ودمشق، لها علاقة بترتيبات عودة النازحين السوريين.

***********************************