“فالنتاين مسلح” في دمشق… Nouveaux Riches… وتفشيخ!

بينما تتناوب الأزمات الاقتصادية الخانقة على الحياة اليومية للسوريين مع ارتفاع نسبة الفقر إلى أكثر من 80%، تشهد أماكن السهر إقبالاً غير مسبوق وسفاهة غير مبررة في تبديد الأموال على اللهو والرقص مما يجعل السوريين يتساءلون: من هؤلاء الذين يؤمّون تلك الأماكن، وكيف يأتون بالمال كي يبددوه على هذا النحو من العبث؟

ومن يزور أحد أماكن السهر في العاصمة السورية، سواء كانت فنادق الخمس نجوم مثل الشيراتون، الداماروز، الفورسيزون، أو مطاعم وبارات أبو رمانة والمالكي والقصاع وباب توما، سيدهش من أعداد الساهرين، لكنه سرعان ما سيكتشف الطبقة التي ينتمون إليها بمجرد أن يبدأ البرنامج الفني الذي يكاد لا يخلو منه مكان سهر في مدينة دمشق الآن، إذ يسارع الشباب والصبايا إلى حلبة الرقص ويعقدون الدبكات على أنغام موسيقى شعبية صاخبة، غالباً هي آلة الأورغ ومطرب شعبي يؤدي أغاني كانت تعرف في سوريا باسم “أغاني الكراجات”، أي الأغاني التي يضعها سائقو مراكز انطلاق النقل العام إلى المحافظات. يدبك الساهرون وقد دججت خصور أغلبهم بالمسدسات مع ساهرات صغيرات تغيب وجوههن تحت طبقات كثيفة من مواد التجميل، يتمايلن بشعر أشقر بلاتيني أو أسود فاحم على كعوب عالية، في مشهد كان سابقا محصورا في أماكن السهر الشعبية أو الرخيصة وبات في السنوات الأخيرة مشهداً عاماً في غالبية الأماكن، ليبدو الأمر وكأنه غزوٌ فجّ لما تبقى من ليل دمشق والسوريين.

هؤلاء كما يقول صاحب أحد المحلات في المدينة القديمة: “طبقة المستفيدين من الحرب، الذين ظهروا خلال السنتين الأخيرتين كأثرياء جدد يجنون أموالاً طائلة ولا يعرفون أين وكيف ينفقونها، بل والأهم، لا يعرفون قيمتها”. وصاحب المحل الذي عُرف محله قبل عشرين عاماً كمكان راقٍ يقصده المثقفون لما فيه من لمسة فنية رصينة، اضطر في السنوات الأخيرة للحاق بركب المحلات الأخرى، وعدّل برنامجه الفني من عزف على العود وطرب أصيل إلى عزف على الأورغ وغناء شعبي، لأن الزبائن تغيروا. ويقول إن معظم الذين كانوا يرتادون مكانه من طلاب الفنون الجميلة والفنون المسرحية والموسيقية كانوا يستمتعون بالبرامج التي يقدمها زملاؤهم، غير أن هؤلاء اختفوا، فمنهم من اعتُقل أو قُتل، ومنهم من هاجر. ومن تبقى، ليس لديه إمكان مادي للسهر أو ارتياد أماكن عامة. يتابع مدير المحل قوله إن تكلفة عشاء الشخص الواحد ما بين 15 إلى 30 ألفاً في الليلة الواحدة: “وراتب أي من زبائني القدامى لا يتجاوز الخمسين ألفاً”.

أما زبون آخر من الأثرياء الجدد وغالباً هم من عناصر الميليشيات المسلحة “شبيحة”، فإن طاولته لا تقل عن 150 ألفاً أي عشرة أضعاف طاولة الأصدقاء المثقفين: “هذا النوع من الزبائن أضطر إلى مسايرة ذائقته بغض النظر عن ذائقتي الشخصية، فأحضر لهم المطرب الذي يحبونه والذي يجعلهم يشربون ويرقصون إلى الصباح”. ويؤكد صاحب المحل، أن أكثر من 90% من المطاعم في المدينة القديمة تتبع المنطق ذاته وتتنافس على جذب الزبائن من خلال هذا النوع من البرامج.

رانيا سورية مقيمة في دبي جاءت في زيارة لأهلها بدمشق بعد غياب سبع سنوات. عبرت عن دهشتها من مستوى الانحطاط في أماكن السهر السورية، وقالت: “لم أتوقع أبداً أن أرى في دمشق ما رأيته في أكثر من مكان. ذهبت مع عائلتي إلى مكان أعرفه سابقاً وأحبه كثيراً، فوجئت بشباب يرقصون والسلاح على خصورهم وأكداس المال ظاهرة من جيوبهم، ويقومون بحركات استعراضية استفزازية”. وتابعت: “كنا نتعشى بهدوء إلى أن بدأ البرنامج الفني وبدأت الكراسي ترتج من الضجيج والصخب، ولم نكد نستوعب ما يجري حتى بدأ المطرب يغني للرئيس ولزعيم “حزب الله” ويمجّد سوريا، ليعود بعدها إلى أغان منحدرة في مستواها. شعرت وكأننا في معتقل تعذيب لا مكان للترفيه… تملكني رعب شديد من إمكان إطلاق رصاص في حالة انتشاء أحدهم، فآثرت وأسرتي الانسحاب بعد أقل من نصف ساعة على بدء البرنامج. وتختم كلامها بالقول إنها شعرت بغصة وهي تغادر ذلك المكان، وأيقنت “أن دمشق التي تعشقها رحلت ولا نعرف إذا كانت ستعود”.

وظهر التنافس المحموم في أماكن السهر عشية عيد الحب (الفالنتاين) فرغم أزمة البنزين التي خيمت بثقلها على جميع السوريين حتى الميسورين منهم الذين لم يعد بمقدورهم التحرك وقيادة سياراتهم لمسافات طويلة، فإن بطاقات حفلات الفالنتاين نفدت قبل خمسة أيام. وبلغت بطاقة حفل فارس كرم مائة ألف ليرة أي (مائتي دولار) وعلي الديك ستين ألفا، ومحمد إسكندر خمسين ألفا، وذلك بالتوازي مع الإقبال على شراء هدايا الفالنتاين باهظة الثمن، إذ بدأ سعر دمية الدبدوب الأحمر من خمسين ألفا إلى مائتي وخمسين ألفا، اشتراه من استطاع إلى ذلك سبيلا. ومن التعليقات الساخرة ما قاله أحد الشاب الذي اكتفى بشراء وردة حمراء لصديقته بألف ليرة: “الذي معه مال هو الذي يحمل البندقية، وهو الذي يسهر ويحتفل بالفالنتين بالعتاد الكامل، البندقية بيد والدبدوب الأحمر بيد… وهو الذي لا يعرف الحب، وإلا ما سمح لنفسه المشاركة بالقتل والخراب والدمار”.