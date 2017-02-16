“اليونيسيف” تطلق نداء لجمع أكثر من 100 مليون دولار لأطفال السودان

أطلقت “منظمة الأمم المتحدة للطفولة – اليونيسيف” نداء لجمع 110 ملايين دولار لمساعدة مليوني طفل يعانون من سوء التغذية الحاد في السودان ، ومن بينهم مئات الآف يعيشون في مناطق النزاع هناك. وقالت إن نحو 13% من جميع الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد في أفريقيا، يعيشون في السودان .

وجاء في بيان لـ”اليونيسيف”، أنها تطلق في السودان “نداء لتلبية احتياجات الأطفال في أنحاء البلاد لجمع مبلغ 110 ملايين دولار”. وأكدت المنظمة أن مليوني طفل تقل أعمارهم عن 5 سنوات في السودان يعانون من سوء حاد في التغذية.

وتدهور وضع هؤلاء الأطفال بسبب التشرد الناجم عن النزاعات المسلحة، وظاهرة “النينيو” المناخية، والأوبئة، والفيضانات، وموجات الجفاف.

وتشرد مليونا طفل بسبب العنف في السودان وخاصة في إقليم دارفور ومناطق جنوب وشمال كردفان وولاية النيل الأزرق وولاية أبيي، حيث انفصل العديد من هؤلاء الأطفال عن عوائلهم. ولا يزال ثلاثة ملايين طفل سوداني تقريبا غير ملتحقين بالمدارس، ويعيش نصفهم في مناطق النزاعات.

ورغم أن السودان أحرز تقدما في العديد من المجالات الإنسانية، في السنوات الأخيرة، إلا أن نحو 24 مليون شخص لا يزالون يعانون من نقص المرافق الصحية الملائمة، بينما لا يستطيع نحو 6 ملايين طفل الحصول على مياه الشرب النظيفة، بحسب اليونيسيف.

وأنفقت “اليونيسيف” نحو 500 مليون دولار في السودان خلال السنوات الخمس الماضية، وهي تسعى بشكل متزايد إلى الحصول على الأموال من داخل السودان.