جنبلاط أبرق إلى الرئيس الألماني مهنئاً وإلى رئيس الإمارات معزياً

أبرق رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط للرئيس الألماني المنتخب فرانك فالتر شتاينماير مهنئاً بإنتخابه معتبراً أن “العدد الكبير من الأصوات الذي ناله يؤكد الثقة والتقدير لشخصه ولمسيرته السياسية الطويلة من خلال العديد من المناصب الوزارية والنيابية التي شغلها وآخرها وزارة الخارجية الألمانية بحيث أصبح شخصية دولية مرموقة”.

وأكد النائب جنبلاط في برقيته أنه يتشارك والرئيس الألماني الجديد “القيم الإشتراكية والديمقراطية ذاتها والأمل بعالم أكثر إنسانية لا سيما على ضوء التحولات الجذرية التي يشهدها على كل المستويات” مشيراً إلى أن “الشعب اللبناني يقدّر له دعمه المتواصل للبنان وزياراته العديدة له في محاولة للمساعدة على معالجة أزماته السياسية المتلاحقة”.

من جهة أخرى، أبرق جنبلاط إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان معزياً بإستشهاد السفير الإماراتي لدى أفغانستان جمعة الكعبي متأثراً بجراحه بعد التفجير الارهابي الذي وقع في قندهار الشهر الفائت.

وإعتبر جنبلاط أن “الدور الكبير الذي لعبته وتلعبه الإمارات العربية المتحدة في مجالات الدعم الإنساني والتعليمي والتنموي حول العالم والتضحيات التي تبذلها في هذه المجالات هو موضع تقدير من مختلف الشعوب التي تعاني من مصاعب كبيرة على مختلف المستويات؛ وما إستشهاد السفير الكعبي إلا أحد أشكال هذه التضحيات المؤلمة”.