خوري لـ”لبنان الحر”: الذهاب الى المختلط بات مرجحاً

اكد النائب وليد خوري الانسجام التام بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

وفي حديث لـ”لبنان الحر”، وصف خوري قانون الانتخاب بالبورصة، لافتاً الى الوصول الى قانون انتخابي جديد بكل تأكيد، مشيراً الى ان الذهاب الى القانون المختلط بات مرجحاً.

وأشار خوري الى ان الاحاديث تحصل حالياً في الكواليس للبحث عن صيغة للقانون، مشدداً على ان الرئيس عون لن يقبل الا بتمديد قصير هذا في حال وجود قانون جديد.

من جهة أخرى، اعتبر خوري ان الهدف ان يكون هناك دولة والاهم انجاز قانون الانتخاب، مشدداً على ان الرئيس عون سيكون ضنينًا لتنفيذ الاستراتيجية الدفاعية.

واوضح ان هدف رئيس الجمهورية تقوية الجيش لأنه غير مكتمل الجهوزية، مشيراً الى انه لهذا السبب يعتبر ان سلاح “حزب الله” ضمانة للدفاع عن لبنان للخارج.