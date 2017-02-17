9 اصابات بحادث السير على طريق حلبا – القبيات

أصيب 9 أشخاص بينهما حالتين حرجتين بحادث السير الذي وقع بين سيارتين على طريق عام حلبا – القبيات في محلة الدوسة.

وعملت سيارات اسعاف تابعة للصليب الاحمر اللبناني على نقل المصابين الى المستشفيات في حين تولت سيارة مدنية نقل طفلين على وجه السرعة الى مستشفى عكار – رحال التي كانت استقبلت ايضا 3 جرحى آخرين عرف منهم: عمر قمي (18 عاما سوري) رقية يامي (18 عاما سورية) ايضا، في حين تم نقل المصاب ياسين حراز (32 عاما) الى مستشفى اليوسف مع مصابين آخرين لم يعرف اسماهما.

كما تم نقل احد المصابين الى مستشفى السلام القبيات، وحالته حرجة.