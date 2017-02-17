هناك من يحاول تحويل استقالة المقدح لتفجير الوضع

لاحظت أوساط مسؤولة أن هناك من يحاول تحويل استقالة اللواء منير المقدح من منصب “نائب قائد القوات الوطنية الفلسطينية” من مخيم عين الحلوة، باتجاه تفجير الوضع بين الجيش والمخيم.

فالاستقالة لم تكن مفاجئة، ولا قرار لحركة “فتح” تعليق مشاركتها في “اللجنة”. وهناك حديث عن أن عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية في “فتح”، سيتوجه قريبا من رام الله إلى بيروت للبحث في المسائل العالقة.

في وقت قالت مصادر إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيصل إلى بيروت الأربعاء المقبل، في زيارة تستمر ثلاثة أيام، يجول في خلالها على كبار المسؤولين، ويعرض معهم تفصيلاً أوضاع المخيمات في ضوء المستجدات الخطيرة.