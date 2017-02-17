حوري: النسبية الكاملة خارج النقاش بالنسبة لـ”المستقبل”

اوضح عضو كتلة “المستقبل” النائب عمّار حوري “ان النقاش في صيغة القانون “المختلط” لا يزال مستمراً، وهناك خطوات متقدّمة “لا بأس” بها تم تجاوزها”، مشيراً الى “ان المشاورات تنطلق من 3 اساسيات: ضرورة وضع قانون جديد للانتخاب، مراعاة هواجس مختلف القوى السياسية واخيراً ان تكون فرص الربح والخسارة “متساوية” بين الجميع قبل انطلاق الانتخابات، اي الا يشعر اي فريق مُسبقاً بالربح الاكيد او الهزيمة الاكيدة كي ينصرف الى التحضير للاستحقاق”.

وفي حديث لـ”المركزية”، اكد “ان مبدأ “النسبية الكاملة” خارج النقاش بالنسبة لـ”تيار المستقبل”.

الى ذلك، اعتبر حوري “ان إنجاز الموازنة العامة بات ضرورة وطنية”، مشدداً على “اهمية ان تكون موازنة تُحاكي تحديات 2017 وان تتضمّن اصلاحات على الصعد كافة”.

من جهة ثانية، لفت حوري الى “ان التحذير الذي اطلقته الخارجية الاميركية امس بتجنّب رعاياها السفر الى لبنان، ليس جديداً، اذ دأبت السلطات الاميركية على اطلاق هذا التحذير “الروتيني” الذي يصدر كل ستة اشهر تقريباً”، مُشيداً “بالاستقرار الامني الذي ينعم به لبنان مقارنة بالوضع المتفجّر من حولنا”.