ميركل شددت على أهمية الحلف الأطلسي للولايات المتحدة أيضا

شددت المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل، اليوم الجمعة، “أهمية الحلف الأطلسي للاوروبيين وللولايات المتحدة على السواء”، في وقت يهيمن الغموض المحيط بمستقبل العلاقة بين ضفتي الأطلسي على مؤتمر ميونيخ السنوي للأمن الذي يبدأ اليوم.

وقالت المستشارة خلال مؤتمر صحافي عقدته مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في برلين: “أعتقد أن علينا جميعا أن نعي الأهمية المتبادلة للحلف الأطلسي”.

وتابعت: “هذا صحيح بالنسبة الينا في المانيا والى أعضاء الحلف الأطلسي الأوروبيين، لكن أعتقد كذلك أن الولايات المتحدة تمكنت من تطوير قوتها من خلال الحلف الأطلسي، وهو منظمة مهمة أيضا للولايات المتحدة الأميركية”.

ووجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقادات شديدة إلى الحلف الأطلسي خلال حملته الانتخابية، في وقت تثير موسكو مخاوف في أوروبا.

وأكدت ميركل أن ألمانيا “ستزيد إنفاقها العسكري إلى 2% من إجمالي ناتجها الداخلي التزاما لتعهداتها خلال قمة الحلف عام 2014” .