استكمال حملة دعم البلديات اللبنانية في عكار

افتُتِحَت في عكار ورشتا العمل الخامسة عشرة والسادسة عشرة من مشروع “ارادة بلدية” الهادف إلى دعم قدرات البلديات اللبنانية في المواضيع الادارية والمالية، والذي ينفذه “معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي” التابع لوزارة المالية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي، تحت إشراف وزارة الداخلية والبلديات، ووزارة الشؤون الاجتماعية.

وتشمل كل من الورشتين عشر بلديات، إذ تشارك في الخامسة عشرة بلديات حلبا، وخط البترول، ومشتا حمود، ومجدل عكار، وعكار العتيقة، وكفرتون، ووادي الجاموس، وبرقايل، وقنية، والسهلة، ويديرها الدكتور حسان حمدان، والقاضي بسام وهبة، والسيّد عبدالله عبدالوهاب، في حين تضمّ السادسة عشرة بلديات المحمرة، ومشمش، ورحبة، وحرار، وتكريت، وعندقت، والقبيات، ومنيارة، والبيرة، وخربة داوود، هي بإدارة الدكتور علي الموسوي، والسيّد هادي الديك، والقاضي وسيم أبو سعد.