السجن 8 سنوات للصيني الذي فجّر عبوة ناسفة بمطار في شنغهاي

قضت محكمة في شنغهاي الجمعة بالسجن 8 سنوات على رجل فجر عبوة ناسفة العام الماضي في مطار بودونغ الدولي بالمدينة مما أسفر عن إصابة ثلاثة مسافرين على الأقل وتأجيل رحلات.

وأوضحت المحكمة في بيان مقتضب ان تشو شينغ بو فجر العبوة الناسفة لأن “حياته لم تكن سلسة” فاتخذ خطوات متطرفة “للتنفيس عن غضبه” وأصاب ثلاثة أشخاص.

وكان قد أخرج تشو شينغ بو زجاجة جعة تحتوي على متفجرات صنعها بنفسه من حقيبة الظهر التي حملها وقذفها على مكتب حجز التذاكر، وبعد انفجار الزجاجة أخرج سكينا وأحدث جرحا في عنقه، ويومها أعلنت الحكومة عن إصابة خمسة أشخاص بينهم مفجر العبوة الناسفة.