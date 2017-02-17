“المستقبل” يصدر تعيينات المنسقين العامين للمناطق والمصالح والقطاعات

عقد المكتب السياسي لـ”تيار المستقبل” اجتماعا خصصه لإصدار تعيينات المنسقين العامين في المنسقيات والقطاعات والمصالح، من ضمن المكاتب التي تم انتخابها بعد المؤتمر العام الثاني.

وأقر المكتب بعد البحث والتشاور التعيينات الآتية:

– أولا:المنسقيات:

– وليد دمشقية – منسقا عاما لبيروت

– ناصر عدرة – منسقا عاما لطرابلس

– ناصر حمود – منسقا عاما لصيدا

– خالد طه – منسقا عاما لعكار

– محمد حمود – منسقا عاما للبقاع الغربي وراشيا

– بسام شكر – منسقا عاما للبقاع الأوسط

– محمود صلح – منسقا عاما لبعلبك

– عبد المنعم الحجيري – منسقا عاما لعرسال -الهرمل

– وليد سرحال – منسقا عاما لجبل لبنان الجنوبي

– ربيع الأيوبي – منسقا عاما للكورة

– جورج بكاسيني – منسقا عاما للبترون وجبيل

– خليل الغزاوي – منسقا عاما للمنية

– عبد الله عبد الله – منسقا عاما للعرقوب وحاصبيا

– ميرنا منيمنة – منسقة عامة للاغتراب

وتقرر تأجيل تعيين كل من منسق عام الضنية وزغرتا لمزيد من التشاور.

– ثانيا:المصالح:

– محمد سعد – منسقا عاما لمصلحة الشباب

– مي طبال – منسقة عامة لمصلحة المرأة

– حسام زبيبو – منسقا عاما لمصلحة الرياضة

– ثالثا:القطاعات:

– طارق الحجار – منسقا عاما لقطاع المهن الحرة

– وليد جرادي – منسقا عاما لقطاع التربية والتعليم العالي

– نجيب أبو مرعي – منسقا عاما لقطاع النقابات العمالية

– وليد شحادة – منسقا عاما لقطاع الاقتصاد والاعمال

وشدد المكتب “على وجوب أن تشكل مرحلة ما بعد التعيينات، دافعا لإطلاق العمل في المنسقيات والقطاعات والمصالح، ومراعاة قواعد التنسيق وتجنيد الطاقات لخدمة مصالح المواطنين والمحازبين، ومواجهة التحديات الماثلة على كافة الصعد السياسية والاجتماعية والوطنية.