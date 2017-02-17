باسيل: من يقول ان الاكثرية تحفظ الاقلية والنسبية تلغيها يحتقر عقلنا الحسابي الهندسي

أكد رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل أن “قوانين الانتخاب عملية حسابية تمثيلية وليس معقولا ألا نتمكن من انجاز قانون انتخاب لأن البعض لا يفهم بالحسابات”، معتبراً أن “من يقول ان الاكثرية تحفظ الاقلية والنسبية تلغيها يحتقر عقلنا الحسابي الهندسي”.

وأشار باسيل، خلال عشاء هيئة المهندسين في “التيار”، الى أن الديمقراطية في نقابة المهندسين كانت دائما تأخذ دورتها الطبيعية لذلك لم تشهد تمديدا بل مداورة مستمرة، لافتاً الى أن “التيار” رشح المهندس بول نجيم.

وأضاف: “اليوم في عهد جديد ونأمل تقديم شيء جديد لبلدنا”، لافتاً الى أن “عدم تأمين الكهرباء وغياب خطة النقل وصعوبة تنفيذ الجسر في جل الديب بعد أربع سنوات ومشاريع أخرى مغيبة هي اكبر اهانة لكل مهندس منا”.

وقال باسيل: “لا يستطيع من تمثيله 6 نواب ان يجعلهم 13 غصباً عن كل البلد، فهذا ليس لبنان وهذا ليس التعدد والتنوع الذي نؤمن به”.