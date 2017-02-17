إطلاق حملة دعم صناعة الدواء… حاصباني: سنعتمد سياسة المعاملة بالمثل.. الحاج حسن: بتنا نستورد حتى الحجارة!

أكّد نائب رئيس الحكومة ووزير الصحة غسان حاصباني إعتماد سياسة المعاملة بالمثل، مشددا على أن تشكل صناعة الأدوية اللبنانية ركنا أساسيا من أركان النظامين الصحي والاقتصادي.

واعتبر حاصباني في كلمة خلال اطلاق الحملة الوطنية لدعم الصناعة الوطنية للدواء، أنه “إذا أردنا تحقيق النمو والاتزان في القطاعين علينا تطوير السياسة الدوائية يما يحفز التصنيع والتصدير والصناعة المحلية التي تؤمن فرص عمل ووجهة استثمارية لرؤوس الأمول المحلية والاقليمية والعالمية والتي تحسن الميزان التجاري”، مشيراً إلى أن “وزارة الصحة اتخذت بعض التدابير والاجراءات لرفع مستوى صناعة الدواء ورفع جودتها لتصل إلى العالمية ووضعت آلية مراقبة جدية عبر لجنة المصانع التابعة للوزارة”.

بدوره، أوضح وزير الصناعة حسين الحاج حسن ان “الصناعة الوطنية للدواء هي بنفس مستوى صناعة الدواء في أرقى دول العالم، وإذا استمرينا بالتمني لن نصل إلى مكان، يوجدد تضييق كبير على التعامل مع الدواء اللبناني مقابل اعطاء الافضلية للدواء الاجنبي المستورد”. وسأل: ما هذا البلد العظيم الذي بات يستورد حتى الحجارة والرخام ولم يعد هناك شيئ لنصنعه.

وأشار إلى انه “في لبنان، تسجيل الدواء الاجنبي عملية سهلة جدا بينما تسجيل الدواء اللبناني في الخارج عملية شاقة جدا، في الخارج يوجد تضييق شبه كامل على الدواء اللبناني، إذا يصعب كثيرا تسجيل الدواء لاعتماده والسماح بتصديره والسبب ليس الجودة فآلاتنا معظمها من أوروبا، ومعاملنا تشرف عليها وتراقب انتاجها شركات أجنبية وأوربية”.

ولفت إلى اننا “كلنا نعلم الصلاحيات المحدودة لوزارات الصناعة، بدءا من موازنتها الضئيلة الأمر الذي يحد من خدمتها في مجال الصناعة”، داعيا”لانتهاج سياسية حماية ودعم تؤدي إلى تشجيع أصحاب الرساميل على الاستثمار لأن سياسيتنا اليوم تشجعهم على الهروب وليس الاستثمار”، وقال: “الدولة التي لا تسجل لنا أدويتنا لمذا نسجل لها أدويتها، لذلك يجب العمل بسياسة المعاملة بالمثل”.​

كلمة حاصباني كاملة:

تشكل صناعة الأدوية اللبنانية ركنا أساسيا من أركان النظامين الصحي والاقتصادي.

فاذا أردنا تحقيق النمو والتوازن في كلا القطاعين، علينا تطوير السياسة الداوئية بما يخفض الإستيراد ويحفز التصنيع والتصدير. فالصناعة المحلية تؤمّن فرص عمل لشبابنا اللبناني ووجهة استثمارية لرؤس الأموال المحلية، وتحسّن الميزان التجاري.

وقد إتخذت وزارة الصحة العامة في هذا الاطار بعض التدابير والإجراءات لرفع مستوى صناعة الدواء وتأكيد جودتها وفق المعايير العالمية. كذلك وضعت آلية مراقبة شديدة عبر لجنة المصانع التابعة للوزارة والتي تضم مختصين في الصناعة الداوئية من كليات الصيدلة والوزارة معاً.

كما ان الوزارة تعمل على تفعيل آلية تسعير وإعادة تسعير واضحة متكاملة تشمل الصناعة الداوئية اللبنانية. وهي عمدت الى تحديث آلية التسجيل وجعلها صارمة على الصناعة الدوائية المحلية.

زد على ذالك، فإن الوزارة فرضت على المصانع اللبنانية، وفي ظل غياب المختبر المركزي – وعسى أن يعود قريباً – ، فرضت إجراء تحاليل على مستحضراتها المصنعة محلياً في مختبرات عالمية معتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، وذلك قبل التسجيل.

إضافة إلى ذلك فلقد تم إعتماد الوصفة الطبية الموحدة التي أجازت للصيدلي إستبدال الدواء الأساسي Originator بدواء جنيسي Generic . إن ذلك أعطى فرصة للصناعة الداوئية المحلية بطريقة غير مباشرة .

إن وزارة الصحة العامة تعي تماماً أن مصانع الأدوية في لبنان لديها:

– الكفاءة والخبرة والجودة بشهادة الوزارة .

– ولديها الطاقة الإنتاجية لتغطية الأسواق المحلية واسواق التصدير.

– قدرة إنتاج متاحة (Free Production Capacity ) يمكن الإفادة منها لدعم اقتصادنا.

– الموارد البشرية الكفوأة.

– التقنيات والإستثمارات اللازمة.

لكنها تبقى عرضة لتنافس شرس من الأدوية المستوردة في سوق محلي صغير وأسواق عالمية ابوابها ضيقة او موصدة للاستيراد. لذلك نحن امام تحد كبير لتطوير وتشجيع الصناعة المحلية مع الحفاظ على أسعار تناسب المواطن اللبناني من دون المس بحرية اقتصادنا المصانة في الدستور وإلحاق ضرر كبير بالمؤسسات اللبنانية المستورة للادوية والتي هي ايضا توظف الشباب اللبناني وروؤس الأموال.

لتحقيق هذه المعادلة الغادلة، سوف نعمل على تنظيم سوق الدواء وتأمين التوازن المطلوب مع ضمان الجودة، وعلى إعطاء الأولوية للصناعة الدوائية المحلية في عملية شراء الأدوية على اختلاف أنواعها أكانت للأمرض المزمنة أو المستعصية وذلك في كافة المناقصات العامة. وسنعمل على تطوير نظام الوصفة الطبية ليعطي فرصاً إضافية للصناعة الدوائية المحلية مع ضمان الجودة والسعر للمواطن، وكذلك على تشجيع التصدير وتذليل العقبات التي تواجه دخول الأدوية اللبنانية الى الدول الأخرى. وفي هذا الاطار، نجزم بأننا سنعتمد سياسة المعاملة بالمثل.

اضافة الى ذلك، نعلن في هذه المناسبة اول اجراء نتخذه في هذا السياق وهو قرار يسمح للصيادلة استبدال الدواء الجنيسي المستورد بدواء جينيسي محلي اذ لم يكن ذلك ممكنا في السابق. ثقتنا كبيرة في صناعة الأدوية اللبنانية وبقدرتها الإنتاجية.

لذللك وانطلاقاً من قناعتنا بضرورة دعم هذه الصناعة لما فيها من إيجابية ستنعكس على المريض والاقتصاد، نطلق اليوم “الحلمة الوطنية لدعم صناعة الأدوية اللبنانية” ونحض كافة المعنيين في القطاع الصحي من جسم طبي وصيدلاني وهيئات ضامنة ومواطنين على أن يحذوا حذونا في ” إختيار الدواء اللبناني”.