الحوت: إما التوصل إلى قانون انتخابات أو الدخول بأزمة دستورية

أوضح نائب “الجماعة الإسلامية” عماد الحوت في تصريح لـ”السياسة”، أنّ الجماعة الإسلامية عبرت عن رأيها بوضوح في مسألة قانون الانتخابات وهي مع القانون النسبي على أوسع دائرة انتخابية، لأنه الأفضل للتمثيل السياسي السليم، وإن كان ذلك يتعذر اعتماده في الوضع السياسي الحالي بوجود السلاح.

وقال الحوت: “نحن جاهزون لنقاش أي قانون يشكل نقلة نوعية، على أساس الوصول إلى النسبية”، لافتاً إلى أنه من المبكر الحديث عن تحالفات قبل معرفة مصير الانتخابات وأي قانون يمكن اعتماده، مع أنّ الجماعة بحالة اتصال دائم مع كل المكونات في البلد.

وأضاف: “المواطن بشكل عام، مصر على قانون جديد للانتخابات، وهو يضغط على القوى السياسية بهذا الاتجاه، فإما التوصل إلى قانون انتخابات، أو الدخول بأزمة دستورية، ولا أعتقد أنّ القوى السياسية ستتحمل الدخول بعملية التمديد، أو الذهاب إلى القانون النافذ، ولذا فإنّ كل الحوارات تدور باتجاه قانون مختلط”.