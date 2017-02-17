“المختلط” يعود إلى الواجهة

تأمل الأوساط السياسية أن تساهم الأفكار الجديدة التي أودعها رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط ورئيس مجلس النواب نبيه بري، في حلحلة العقد التي تواجه إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية قبل أيام قليلة من سريان المهل الدستورية على أساس القانون النافذ في 21 شباط الجاري، سيما وأن جنبلاط عاد وأبدى موافقته على القانون “المختلط” الذي يجمع بين نظامي النسبية والأكثري، وهو ما يحظى بموافقة “تيار المستقبل” و”القوات اللبنانية” ولا يلقى معارضة رئيس مجلس النواب نبيه بري وإن لا يزال يطالب باعتماد النسبية الكاملة.