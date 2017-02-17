الرئيس الأسبق للـ”CAI”: الإدارة الأميركية غير جاهزة لمواجهة أزمات العالم

أعلن الرئيس الأسبق لوكالة الاستخبارات الأميركية “CAI” ليون بانيتا أنّ البيت الابيض والإدارة الأميركية غير جاهزة لمواجهة أزمات في العالم، لافتا إلى أن عدم الجاهزية هذه تثير قلقه.

وفي مقابلة لبانيت للـ”cnn”، أضاف بانيتا: “إذا وقعت أزمة كبيرة مع إيران أو روسيا أو في الشرق الأوسط أو كوريا الشمالية، وأقدموا على خطوة استفزازية بصورة كبيرة للولايات المتحدة الأميركية، فكيف ستكون العملية في البيت الأبيض للتعامل مع ذلك؟”

وتابع: “ما افهمه كمستشار لشؤون الأمن القومي، فلا أعتقد أنه هناك خطة بعد، بل حتى أننا ليس لدينا مستشار للشؤون الأمن القومي بإدارة ترامب فمن سيقف ويتحمل المسؤولية في هذه الأزمة التي قد تظهر؟ وتقديم اقتراحات ونصائح للرئيس والتوصيات وغيرها من الأمور التي يجب أن تقدم للرئيس ليتمكن بدوره من اتخاذ قرار في كيفية التعامل مع هذه الأزمة.”

وختم: “إذا واجهنا أزمة في الوقت الحاضر فأنا لا أرى وجود آليات في البيت الأبيض، للتعامل مع هذه الأزمات، وهذه الأمرو كلّها تثير فعلاً قلقي”.