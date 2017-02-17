حمادة: إعادة تكوين السلطة عبر قانون انتخاب جديد تتطلب المزيد من الجهد والتضحيات

أكد وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة أن “تجديد المؤسسات هاجس لدينا وينسحب على المؤسسات الدستورية من خلال قانون الإنتخاب الذي فرصة تاريخية لتكريس الإجتماع اللبناني بكل مكوناته المتنوعة روحياً ومناطقياً ضمن تفاهمات تحفظ التمثيل الحقيقي والتواصل بين العائلات، لكي نصل إلى موعد الإنتخاب وننجح في تجديد مؤسساتنا الدستورية في المجلس النيابي وتشكيل الحكومة تحت رعاية رئيس الجمهورية”.

كلام حمادة جاء خلال رعايته حفل العشاء السنوي لجمعية متخرجي جامعة بيروت العربية لمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيسها، في فندق فينيسيا، حيث أكد أن إعادة تكوين السلطة عبر قانون انتخابات جديد تتطلب المزيد من الجهد والكثير من التضحيات من أجل الإستقرار والإنتاجية وبناء وطن معافى وقادر على الإستمرار والإزدهار”.

ولفت الى أن نسعى من خلال المؤسسات الدستورية لنحقق الجودة لقطاع التربية والتعليم العالي ولنتيح للجامعات تطوير برامجها وحصولها على الإعتراف والإعتمادية، من كبريات المؤسسات الدولية. كما نعمل على إخراج قانون الجودة إلى النور بعد إقراره في المجلس النيابي ليؤمن لنا التجدد المستمر والمستوى العالمي في الأداء”.