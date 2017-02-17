حماده خلال اطلاق برنامج المنح الجامعية “طموح سعد عبد اللطيف”: مستمرون بتقديم كل دعم ممكن

أطلقت جمعية “أجيالنا” وشركة “بيبسيكو” برنامج المنح الجامعية في عامه الثاني عشر في لبنان “طموح سعد عبد اللطيف”، برعاية وحضور وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده في فندق “كامبنسكي”، وأقيمت مأدبة حضرها ممثلو الجمعية والشركة والشركاء في البرنامج من الجمعيات الاهلية وعدد من الاعلاميين.

وكانت كلمة لحماده قال فيها: “أود أن أبدي امتناني للتعاون بين الجمعية الاهلية التي تعرفت عليها عام 1996 من خلال رئيستها آنذاك السيدة ندى، وكان التعاون على صعيد وزارة الصحة”.

ووعد بـ”الاستمرار في تقديم كل دعم يستطيع ان يقدمه في وزارة التربية”، وقال: “قمتم بعمل جبار وتمكنتم من ان تغطوا احتياجات طلاب، عدا عن ذوي الاحتياجات الخاصة، طلاب غير قادرين على تغطية احتياجاتهم. أنا في انتظاركم في كل وقت لأقدم كل ما أقدر على المساهمة فيه”.