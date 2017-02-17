خاص بالصور: إخلاء طائرة MEA في مطار أثينا للإشتباه بعبوة على متنها

تصوير طوني سيف

تناقلت وسائل إعلام أنه جرى إخلاء طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط “الميدل إيست” في مطار أثينا في اليونان بعدما أقلعت من بيروت، إثر الإشتباه بوجود عبوة على متنها.

وبعدما اتُّخذت إجراءات أمنية وجرى تفتيش الركاب والحقائب، تبين أن الطائرة خالية من أي مواد متفجرة.

وأشارت المعلومات الى أن السلطات اليونانية لم تسمح للطائرة بالدخول الى حرم المطار للتأكد من خلوّها من أي مواد متفجرة.

وأوضح المدير العام لشركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت للـ”OTV” أن “اتصالاً ورد حول وجود عبوة على الطائرة فأنزلت في اثينا حيث تخضع للتفتيش ولم يتم العثور على شيء”.