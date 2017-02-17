قانون الانتخاب على الأبواب… الرياشي: سنكون يداً واحدة ليتميز تلفزيون لبنان

رجّح وزير الإعلام ملحم الرياشي أن قانون الانتخاب سيولد قريباً لافتاً الى أنه على الأبواب ليعيد انبثاق السلطة كما يجب أن تكون ويعيد التمثيل الصحيح. وأكد أن جهداً كبيراً يبذل للوصول الى قانون جديد.

الرياشي لفت خلال تكريم الإعلامي الراحل عرفات حجازي في “تلفزيون لبنان”، الى أنه منذ تسلمه حقيبة الإعلام يعيش هواجس العاملين في هذا التلفزيون. وقال: “سنكون يداً واحدة كي يتميز هذا التلفزيون لأننا بتنا في زمن نحتاج فيه أن يتميز، ومن هذه اللحظة ممنوع الاختلاف في تلفزيون لبنان وذلك بهدف تطويره وبناء صورة افضل عن لبنان وسننشئ له مجلس إدارة جديد يمطئن هواجس الموظفين والعاملين فيه”.

ووصف الرياشي زيارته للتلفزيون بأنها زيارة تضامن مع تاريخ لبنان، كما وصف الإعلاميين في لبنان بالـ”مناضلين”.

وأدلى الرياشي بكلمة أثنى فيها على الإعلامي الراحل عرفات حجازي، فقال: “تركَنا منذ سنتين لكنه ترك بصمة لا تزال معنا حتى اليوم. أهميته أنه لم يرَ لبنان يوماً مجزّأ أو مقسماً، بل كان ينقل صوت لبنان الحقيقي في لبنان والانتشار. كان إنساناً بكل ما للكلمة من معنى ويتحسس بأهمية الآخر أياً كان، وبأهمية الكلمة وعمقها وأخلاقيتها ولاعنفيتها. كان ليّناً ويتواصل مع الآخر في كل الظروف ويحترم الموضوعية”.

وختم بالقول: “ما قيل اليوم جزء يسير من تقدير الغائب الكبير عرفات حجازي وتقدير لكل الإعلاميين، هو يستحق التكريم لأنه أمثولة في زمن أصبح أمثاله نادرين. هو حاضر معنا اليوم ويرانا من السماء”.