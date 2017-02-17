تسطير محاضر ضبط بالمحال غير القانونية في شحيم

جال المفتش في وزارة العمل عباس فواز، بناء على تعليمات من وزير العمل محمد كبارة، على المؤسسات والمحال والمصالح التي تعمل في نطاق بلدة شحيم، خصوصا تلك التي لا تستوفي الشروط القانونية وخصوصا لجهة العمالة الاجنبية.

رافق فواز عدد من اعضاء المجلس البلدي في شحيم وشرطة البلدية وعناصر من مخفر شحيم، وقد تم تسطير محاضر ضبط في حق المحال التي لا تستوفي الشروط القانونية، ليتم رفعها الى الوزير كبارة، والذي بدوره يرفعها الى محافظ جبل لبنان فؤاد فليفل لإتخاذ الإجراءات المناسبة بالإقفال او غيره. كما تم تسطير محاضر ضبط بالمؤسسات التي تشغل العمالة الأجنبية دون اجازات عمل واقامات، لرفعها الى النيابة العامة مع اعطائهم مهلة لتسوية اوضاعهم تتراوح بين اسبوعين او اكثر في وزارة العمل. كما تم التأكد من الاوراق الثبوتية للعمال.

وقد لاقت هذه الخطوة ارتياحا كبيرا في اوساط التجار والمؤسسات اللبنانية الذين أجمعوا على ضرورة واهمية التقيد بالقوانين والأنظمة اللبنانية من اي جهة كانت.