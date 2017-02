بالفيديو والصور: روسية تتحدى الموت في دبي

خاطرت عارضة أزياء روسية بحياتها لالتقاط صور تتحدى بها الموت، حيث كانت تتدلى من ارتفاع 1400 قدم، عن واحدة من بين أعلى ناطحات السحاب في العالم، في مدينة دبي.

وتبلغ العارضة الروسية، “فيكتوريا أودينتسوفا”، 23 عاما من عمرها، وظهرت من خلال الصور والفيديوهات وهي تتأرجح في الهواء ممسكة بيد مساعد لها في “برج كيان”، الذي يعد أحد أعلى المباني في دبي، وهي على ارتفاع 1400 قدم، ما يعادل 306 متر.

واعترفت العارضة الروسية، من مدينة سان بطرسبورغ، بأنها كانت متوترة قليلا، وقالت: “مازلت لا أصدق أني فعلت ذلك، في كل مرة أشاهد فيها هذا الفيديو أتعرق”.

وأشارت إلى أن الفيديو، وفور نشره على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أثار إعجاب الملايين وانتشر بشكل كبير، فيما وجه لها الكثيرون انتقادات لعدم اتخاذها إجراءات السلامة اللازمة.



