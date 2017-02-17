محفوض: سنصعّد وسيضيع العام الدراسي إذا لم تقرّ السلسلة قبل آخر شباط

رد نقيب المعلمين في لبنان نعمه محفوض على “بعض الوزراء المنادين بفصل سلسلة الرتب والرواتب عن مشروع الموازنة لدرسه لاحقاً، وعلى بعض أركان الهيئات الاقتصادية المعارضين لفرض ضرائب على المصارف والريوع العقارية”، فأوضح في بيان قائلاً: “لبعض الوزراء – وخصوصاً الجدد – الذين لا يعلمون أن النقاش بموضوع السلسلة طال أكثر من خمس سنوات منذ شباط 2012 وأن زيادة غلاء المعيشة التي أعطيت بذلك التاريخ لم تقونن والآلاف لم يقبضوها حتى الآن. لهؤلاء نقول سترحّلون السلسلة الى متى؟ ألا تكفي خمس سنوات نقاش؟ لماذا كل شيء في البلد يتحرك إلا الرواتب والأجور؟”.

أضاف: “نحن في نقابة المعلمين وفي هيئة التنسيق النقابية نرفض فرض أي ضريبة على ذوي الدخل المحدود كما نرفض أن تأخذوا منا بالشمال ما ستعطونه باليمين. المبلغ المرصود في الموازنة للسلسلة هو 1200 مليار ليرة لبنانية. فهل يختفي العجز بالموازنة اذا سحبنا هذا المبلغ من المشروع؟ سيبقى العجز. إذاً انتم تتحججون بالسلسلة لفرض ضرائب لتمويل هدركم وفسادكم ومحاصصتكم وليس السلسلة”.

وجزم محفوض بأنه “إذا لم تقرّ السلسلة في المدى المنظور (آخر شباط) السلسلة العادلة المتضمنة حقوق كل الفئات وخصوصاً درجات المعلمين، فإننا ذاهبون حتماً الى الشارع وستتحملون مسؤولية ضياع العام الدراسي”.