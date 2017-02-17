تويني: إقرار السلسلة انجاز للعهد وللبنان

أكد وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني السعي داخل الحكومة لعدم المس بذوي الدخل المحدود والطبقة الوسطى في توفير الواردة المطلوبة للموازنة العامة.

وفي حديث الى “صوت لبنان – الضبية” أشار تويني الى أن الزيادات المقترحة ستكون باتجاه الشراكات والمودعين الكبار. وتحدث الوزير عن اعوجاج في الاقتصاد والبنية الضريبية يجب تصحيحه من خلال البدء باقرار الموازنة فوراً.

اما عن مسألة سلسلة الرتب والرواتب فلفت الى ان اقرارها انجاز للعهد وللبنان لكن الامر مرتبط بايجاد المبالغ لتغطيتها وهذا ما تتم مناقشته في مجلس الوزراء.