رئيس بلدية بعلبك زار كيدانيان وعرض معه النشاطات السياحية

زار رئيس بلدية بعلبك العميد حسين اللقيس، وزير السياحة اواديس كيدانيان في مكتبه بوزارة السياحة.

وأعلن اللقيس في بيان ان الحديث تناول “أهمية مدينة بعلبك وتراثها العالمي وهياكلها العظيمة والفائدة الاقتصادية الوطنية لاستثمارها”، متمنياً على الوزير دعم البلدية في النشاطات السياحية التي تنفذها لاسيما لجهة التسويق السياحي والعلاقات الخارجية.

بدوره ابدى كيدانيان استعداده “لتقديم المساعدة التامة في كل المجالات التي تستطيع الوزارة التحرك ضمنها، وطلب من اللقيس رفع كتاب مفصل حول النشاطات المخطط لها لدراستها وبالتالي المساهمة بها بكل الإمكانات المتوفرة”.

وختم البيان: “تداول الوزير كيدانيان واللقيس بالوضع في البقاع بشكل عام ومدينة بعلبك بشكل خاص وضرورة معالجة كل القضايا الأمنية وغيرها، نظرا لما لها من تأثير على الاستثمار السياحي”.