الأميرال السابق هاروورد يرفض تولي منصب مستشار الامن القومي لترامب

رفض الاميرال السابق روبرت هاروورد منصب مستشار الامن القومي للرئيس الاميركي دونالد ترامب، بحسب ما افادت وسيلة اعلامية اميركية الخميس.

وهاروورد كان من الاسماء التي تم التداول بها لخلافة مايكل فلين الذي اضطر الى الاستقالة بسبب اتصالاته مع السفير الروسي في واشنطن سيرغي كيسلياك قبل تسلم ترامب مهامه الرئاسية.

وأكّد هاروورد في بيان بثته قناة “cnn”، أنه رفض هذا المنصب لأنه “لا يمكنه أن يقوم بهذا الالتزام”.

اضاف “:هذا العمل يتطلب 24 ساعة في اليوم وتركيزا على مدى سبعة أيام في الأسبوع والتزاما للقيام بذلك في شكل صحيح. أنا حاليا لا يمكنني أن أقوم بهذا الالتزام”.

ورد ترامب على التقارير الأخيرة التي نشرتها الصحافة، والمستندة إلى تسريبات تشير إلى اتصالات متكررة العام الماضي بين أعضاء من فريقه ومسؤولين مقربين من الكرملين.

ونفى الرئيس الأميركي الخميس أي تآمر مع روسيا خلال الحملة الانتخابية، التي اتهمت خلالها الاستخبارات الروسية بقرصنة مقربين من منافسته هيلاري كلينتون.

وكشفت عمليات تنصت على هاتف السفير الروسي لدى واشنطن سيرغي كيسلياك، نشرتها صحيفتا “واشنطن بوست” و”نيويورك تايمز”، أن فلين تحدث إليه عن عقوبات أميركية ضد روسيا فرضها الرئيس السابق باراك أوباما في 29 كانون الأول على خلفية تدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية، ملمحا إلى إمكان تعليقها بعد تنصيب ترامب.