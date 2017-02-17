الحريري يتابع مع فرانسوا رو مسائل متعلقة بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ظهراً في “بيت الوسط” رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان فرانسوا رو وعرض معه شؤوناً ومسائل تتعلق بالمحكمة.

وكان الحريري قد استقبل وفداً من اتحاد النقابات السياحية في لبنان برئاسة الأمين العام للاتحاد جان بيروتي الذي قال على الأثر: “جئنا اليوم كوفد من نقابة المطاعم ونقابة المؤسسات السياحية البحرية لشرح وقع الموازنة وما يندرج فيها على القطاع السياحي، وقد وجدنا دولته متفهماً إلى حد بعيد، لا بل أنه على اطلاع على حجم المشكلة التي يمكن أن نتعرض لها، وقد وعدنا أن تتم معالجة الأمر في إطار إعطاء الدولة حقها من جهة والحفاظ على القطاعات الإنتاجية من جهة أخرى. كما أنه وعدنا بأننا سنكون مقبلين على موسم سياحي خيّر، وأن مجلس الوزراء ستكون له جهود كبيرة في هذا الموضوع”.