“الحكمة” إلى نهائيّات بطولة لبنان المدرسيّة في كرة السلة

هنأ الخوري أنطونيو واكيم رئيس مدرسة الحكمة مار مارون في جديدة المتن، فريق المدرسة لكرة السلة بعد تأهله إلى نهائيات بطولة لبنان المدرسيّة في كرة السلة التي تنظمها وحدة الأنشطة الرياضيّة في وزارة التربيّة والتعليم العالي.

وكان الخوري واكيم تسلّم من لاعبي الفريق كأس وصيف بطل محافظة جبل لبنان،وقال:

وضعنا خارطة طريق لكي لا تكون مشاركاتنا في البطولات المدرسيّة الجماعيّة والفرديّة مشاركات رمزيّة، بل من أجل حصد الألقاب، لأننا نرى أن الرياضة هي صمام أمان في التربيّة وتربيّة الأجيال على مواجهة التحديّات الكثيرة التي تضرّ بصحة الإنسان ومستقبله.

ومن هذا المنطلق إتفقنا مع مدربين أكفاء لصقل مواهب تلامذتنا في الرياضات كافة.

ووضعنا روزنامة حافلة للمشاركة في بطولات مدرسيّة رسميّة وخاصة، كما أننا بصدد الإعداد لتنظيم عدّة دورات سندعو إليها عدة مدارس من كلّ لبنان، خصوصًا بعد تأهيل ملعبنا المقفل والإنتهاء من بناء ملعب جديد يكون مواكبًا للعصر.

وقال الخوري واكيم للاعبي الفريق: لن تكون إنتصاراتكم ونتائجكم في البطولات التي تتألقون بها، من دون مكافآت تُحفزّكم إلى المزيد من العطاءات.

ولا بدّ لي أن أشكر وأنوّه بجهود آساتذة الرياضة في المدرسة والمدربين الذين يعرفون إكتشاف المواهب لمتابعتها وصقلها. كما أنني أدعو وزارتي التربيّة والشباب والرياضة لتكثيف الدورات والبطولات المدرسيّة، لأن في مثل هذه البطولات تُكتشف المواهب التي تستطيع تمثيل لبنان في المحافل العربيّة والدوليّة.