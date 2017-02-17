تبرئة شقيقة ملك اسبانيا في قضية فساد والحكم على زوجها بالسجن

برأت محكمة اسبانية، اليوم الجمعة، شقيقة الملك فيليبي السادس، كريستينا دو بوربون، من تهم “التآمر في قضية فساد ضريبي”، لكنها حكمت على زوجها بالسجن 6 سنوات و3 اشهر بتهمة الاختلاس.

وقررت محكمة جزر الباليار في بالما دي مايوركا تبرئة كريستينا التي كانت تحاكم بشبهة التآمر في عملية تهرب ضريبي وحكمت بالسجن على زوجها ايناكي اوردانغارين الذي اختلس مع شريك له ملايين اليوروهات من الاعانات التي منحت لمؤسسة كان يرأسها.

وكان إيناكي اوردانغارين البطل الاولمبي السابق في كرة اليد متهما ب”استغلال صفته كفرد من العائلة المالكة للفوز بعقود في جزر الباليار وفالنسيا بواسطة شركة غير ربحية كان يترأسها وتحمل اسم “نوس”. وتتعلق القضية بمبالغ تصل الى 6,1 ملايين يورو.