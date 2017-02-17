لماذا أصدرت الخارجية الأميركية تحذيرًا لرعاياها؟﻿​

قالت مصادر في وزارة الخارجية الأميركية لـ”الجمهورية” إنّ التحذير الاميركي واحد من تدبيرين يحملان صفة التحذير تعتمدهما واشنطن في التخاطب مع مواطنيها في مختلف انحاء العالم.

الأول، يوجب على الادارة توعية مواطنيها لتحاشي التنقّل الى المناطق التي يمكن ان تشكّل بيئة خطرة على هؤلاء الرعايا، والثاني تطلقه الإدارة عندما تتوفّر معلومات استخبارية استباقية عن أحداث متوقّعة قد تهدّد امنَ ايّ دولة في العالم، ويمكن ان تستهدف الأميركيين تحديداً وتهدّد سلامتهم.

والخطوات الاميركية التالية هي التي ستحدّد التصنيفَ الدقيق لهذا التحذير.