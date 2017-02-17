البيت الابيض: خيارات ترامب تشمل تثبيت مستشار الامن القومي بالوكالة كيث كيلوغ

تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن “درس خيارات عدة لمنصب مستشار الأمن القومي تشمل تثبيت الجنرال كيث كيلوغ الذي يتولى المنصب بالوكالة”، بعد استقالة مايكل فلين أخيرا، او الاختيار بين ثلاثة مرشحين آخرين.

وقال ترامب في تغريدة على موقع “تويتر”: “ان الجنرال كيث كيلوغ، الذي اعرفه منذ فترة طويلة، يتمتع بما يلزم لمنصب مستشار الأمن القومي، وكذلك ثلاثة” اشخاص آخرين.

وما زال هذا المنصب الاستراتيجي شاغرا منذ استقالة مايكل فلين الاثنين بعد كشف اجرائه اتصالات مع السفير الروسي في واشنطن سيرغي كيسلياك قبل تسلم ترامب مهماته الرئاسية، ومناقشته معه العقوبات الأميركية على روسيا.

وقبل دقائق على نشر تغريدة ترامب، سألت قناة “فوكس” كبير موظفي البيت الأبيض راينس بريبوس في شأن هويات المرشحين المحتملين، فأجاب: “اننا نتباحث مع كثيرين. لكن هناك أيضا الجنرال كيلوغ. فهو جنرال بثلاثة نجوم موهوب جدا. كما أنه يتولى هذه المهمة حاليا. وأريد التوضيح أن هذا المنصب ليس شاغرا، فكيلوغ يتولاه وهو رجل استثنائي”.